Политика

REGNUMREGNUMСША расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции. По мнению США, те, кто попал под санкции, помогают Ирану развивать его ракетную программу.
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с чего всё началось
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении
 госсекретаря.
Коммерсантъ14:19

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США накажут фирмы и физлиц из России и еще трех стран за связи с Ираном

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CША ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китая, Ирака и Турции

Комсомольская правда14:30
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Политика

Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Хоккей

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Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Вести.Ru вчера в 07:09
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Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
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В Сочи двух детей унесло в море

Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
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Lenta.ru 04:14
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МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена

Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
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Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
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Экономика

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Рост объемов жилищного строительства за год в республике составил 3,7%. В целом по России этот показатель подрос на 5%. По объемам вводимого жилья Башкирия вошла в первую десятку регионов России и занимает второе место в ПФО.
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Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
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Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Известия вчера в 10:47
Общество

Заместитель главы минздрава Ирана заразился коронавирусом

Положительный результат показал тест на коронавирус, сданный заместителем министра здравоохранения Ирана Ираджем Харирчи.
Газета.Ru 10:00
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В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии на юге страны.
ТАСС 10:45
Экономика

Эксперт оценил отмену комиссии для банков за переводы физлиц

Отмена комиссии для банков в Системе быстрых платежей стимулирует спрос у клиентов, заявил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.
РИА Новости 09:17
Армия и оружие

Армия Сирии сбила турецкий беспилотник в Идлибе

По данным сирийского агентства SANA, сегодня на юге провинции Идлиб в районе селения Дадих подразделение правительственных сил сбило турецкий беспилотник.
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Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

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Политика

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Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
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Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
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Путин занял второе место в мире по уровню уважения

Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
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Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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Общество

Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах

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Миллиардер Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире

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Ксения Собчак ответила на обвинения Любови Успенской

Ксения Собчак попыталась разобраться в ситуации, однако все закончилось полным провалом. Певица в истерике покинула программу.
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Происшествия

В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет

Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
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