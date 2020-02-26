Политика

REGNUMREGNUMСША расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции. По мнению США, те, кто попал под санкции, помогают Ирану развивать его ракетную программу.
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с чего всё началось
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)», — говорится в заявлении
 госсекретаря Майка Помпео.
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