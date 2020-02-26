с чего всё началось

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции. По мнению США, те, кто попал под санкции, помогают Ирану развивать его ракетную программу.

Общество Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.

Политика Гончарук назвал главное достижение Украины Украинский премьер-министр Алексей Гончарук назвал демократию главным достижением страны за прошедшие десятилетия.

Политика Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута «В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.

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Общество В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.