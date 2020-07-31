с чего всё началось

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Политика Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. 98

Политика Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском Экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское Иркутской области непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин. 480

Гаджеты Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone Официально в Apple не объясняют причины отсрочки, но информация о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще в мае. 12

Футбол Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».

Происшествия Ребенка насмерть сбило поездом в Миассе Как рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по Миассу Дарья Лунева, 13-летний мальчик, управляя мотоциклом, двигаясь вдоль железнодорожных путей, не убедился в безопасности маневра проезда через пути, повернул налево, сразу за проехавшим в попутном направлении железнодорожным составом. 1

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 177

Политика В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия. 10