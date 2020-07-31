Политика

РБКРБКСША ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
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с чего всё началось
США вводят новые санкции против Ирана, которые направлены на ограничение поставок металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ, говорится заявлении
 госсекретаря Майка Помпео.
Коммерсантъвчера в 18:51

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США ввели новые санкции против военных программ Ирана

РБКвчера в 19:46

США вводят санкции на поставки металлов в Иран

Коммерсантъвчера в 18:51

США объявили о введении новых санкций против Ирана

Lenta.ruвчера в 18:23

Помпео объявил о расширении санкций против Ирана

Российская газетавчера в 18:20

США расширяют санкции против Ирана

ТАССвчера в 18:01

США вводят новые санкции против Ирана и ограничивают поставки металлов

Газета.Ruвчера в 17:53

США вводят новые санкции против Ирана

РИА Новостивчера в 17:45
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Происшествия

В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

REGNUM 01:02
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Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
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Армия и оружие

Опубликовано видео задержания «российских наемников» в Белоруссии

Белорусский телеканал опубликовал видео задержания "российских наемников" в Белоруссии.
Московский Комсомолец 29 июля в 15:52
3
Общество

В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
27
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
60
Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей вчера в 10:56
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Политика

Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

Экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское Иркутской области непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:47
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Официально в Apple не объясняют причины отсрочки, но информация о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще в мае.
Известия вчера в 23:36
12
Футбол

Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM вчера в 06:47
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Общество

Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи

Поскольку перепись населения по факту оказывается обезличенной, то того, кто назвал себя эльфом, ведомство будет учитывать.
RuNews24.ru вчера в 22:24
12
Происшествия

Ребенка насмерть сбило поездом в Миассе

Как рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по Миассу Дарья Лунева, 13-летний мальчик, управляя мотоциклом, двигаясь вдоль железнодорожных путей, не убедился в безопасности маневра проезда через пути, повернул налево, сразу за проехавшим в попутном направлении железнодорожным составом.
Миасский рабочий 00:41
1
Авто

Завод Tesla в Шанхае создает еще 1 тыс. рабочих мест

CarsWeek.ru 29 июля в 00:25
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
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Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
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Политика

Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины

Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия вчера в 22:41
4
Футбол

Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак может уйти со своего поста.
АБН вчера в 17:44
3
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
423
Происшествия

В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК вчера в 21:07
147
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
177
Авто

КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика

110km.ru 29 июля в 09:21
4
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
10
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
100
Политика

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

РИА Новости вчера в 18:01
13
Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
1,4K
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

RT на русском вчера в 16:22
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 29 июля в 09:42
3
Культура

В Воронеже показали третью концепцию реконструкции оперного театра

Обозреватель Врн вчера в 12:54
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Космос

Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной

Evo-rus.com вчера в 09:42
10
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