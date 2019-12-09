Уточняется, что соответствующие ограничения введены в рамках «Глобального акта Магнитского». В опубликованном сообщении ведомства указано, что санкции против компаний и граждан введены за нарушения прав человека в Венесуэле.

США расширили санкции против Венесуэлы и Сербии

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Футбол Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Космос На обратной стороне Луны появились странные объекты Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.

Экономика В России резко сократилось количество займов «до зарплаты» Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.

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Авто Mercedes-Benz и Bosch работают над автопилотом 4-го уровня Многие концерны работают над собственными системами автономного вождения, так что в ближайшие годы на дорогах появятся тысячи авто без водителей.