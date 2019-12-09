Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineСША расширили санкции против Венесуэлы и Сербии

Уточняется, что соответствующие ограничения введены в рамках «Глобального акта Магнитского». В опубликованном сообщении ведомства указано, что санкции против компаний и граждан введены за нарушения прав человека в Венесуэле.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

США расширили санкции против Венесуэлы

ТАССвчера в 10:40

Минфин США ввел санкции против граждан Сербии и Венесуэлы

РИА Новостивчера в 10:39

Вашингтон расширил санкции против Каракаса

REGNUMвчера в 11:18

США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы

RT на русскомвчера в 12:25

В США расширили санкции против Венесуэлы

Комсомольская правдавчера в 12:27

Минфин США ввел санкции за нарушения прав человека в Венесуэле

Вести.Финансвчера в 11:00

США ввели санкции против коррупционеров из Венесуэлы, Сербии и стран Азии

Росбалтвчера в 12:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:16, Ашберн
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
НДН.инфо вчера в 21:11
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Политика

Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 22:02
Футбол

Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят

В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.
Чемпионат вчера в 06:40
Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Политика

Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
РИА Новости вчера в 20:17
Спорт

WADA подозревает в применении допинга 66 российских легкоатлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
ТАСС Спорт вчера в 17:16
Общество

Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей

На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
Pravda.Ru 01:57
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Космос

На обратной стороне Луны появились странные объекты

Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Shraibikus News 08 декабря в 10:37
Игры

СМИ: Valve работает над новой частью Left 4 Dead

Valve занимается разработкой новой части Left 4 Dead. Игра будет создана для шлемов виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:17
Экономика

В России резко сократилось количество займов «до зарплаты»

Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.
РБК 00:00
Гаджеты

Samsung запустила trade-in для носимых устройств

Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК 08 декабря в 22:01
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Авто

Mercedes-Benz и Bosch работают над автопилотом 4-го уровня

Многие концерны работают над собственными системами автономного вождения, так что в ближайшие годы на дорогах появятся тысячи авто без водителей.
Ридус вчера в 10:06
Футбол

Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»

Sports.ru вчера в 14:23
Политика

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Вести.Ru 07 декабря в 19:11
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Кино

Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»

Life.ru вчера в 16:45
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Общество

ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к зиме

Около половины россиян (46%) назвали любимым временем года лето, а вот зиму таковым считают лишь 8% россиян.
ТАСС вчера в 19:08
Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник вчера в 09:39
Политика

В Кремле назвали место следующей встречи «нормандской четверки»

Следующий саммит в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии, который состоится через четыре месяца, пройдет в Берлине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:17
Политика

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
РБК 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное