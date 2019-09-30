Политика
Газета.RuСША расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов. Так, в обновленные санкционные списки включены Денис Игоревич Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Владимирович Нестеров (1985 года рождения).
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США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с Пригожиным
Новая газетавчера в 10:49
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Российская газета 00:31
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Здоровье
О чем предупреждает «дергающийся» глаз, рассказал невролог
Подергивание глаза часто является следствием различных неврологических заболеваний (блефароспазма или болезни Лу Герига, болезни Паркинсона), а также перенесенных инфекционных недугов (гриппа, ОРВИ, конъюнктивита, блефарита).
Medical Note вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru 29 сентября в 05:38
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток вчера в 13:01
Экономика
Сбербанк не успел подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не подключился к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября – сроку, установленному ЦБ для системно значимых банков.
Ведомости вчера в 19:05
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости 29 сентября в 20:30
Футбол
«Барселона» нашла замену Суаресу в «Милане»
Руководство «сине-гранатовых» рассматривает Пёнтека в качестве замены 32-летнему уругвайцу Луису Суаресу, контракт которого с клубом рассчитан до 2021-го года.
Евро-футбол.ру 01:29
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Происшествия
Житель Забайкалья попал в больницу после нападения медведя
Российская газета 00:34
Здоровье
Гордума Ульяновска выступила за запрет продажи вейпов и энергетиков детям
Депутаты выступили за запрет продажи электронных сигарет (вейпов) и безалкогольных энергетиков несовершеннолетним.
Российская газета вчера в 10:22
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru вчера в 16:26
Происшествия
На красноярских Столбах медведь загнал трех туристов на скалу
Накануне медведь загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Самостоятельно отогнать хищника им не удалось.
ИА 1-Line вчера в 23:11
Армия и оружие
В России начался осенний призыв
Осенний призыв на военную службу начался в России 1 октября.
REGNUM вчера в 22:52
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК вчера в 19:29
Политика
Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру вчера в 04:50
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 19:38
Общество
Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия вчера в 20:54
Кино
На НТВ вышел сериал про ангарского маньяка
Сериал создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова — милиционера из Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как «ангарский маньяк».
Байкал-Daily 00:14
Политика
Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ
Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС вчера в 23:55