Политика
Газета.RuСША расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов. Так, в обновленные санкционные списки включены Денис Игоревич Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Владимирович Нестеров (1985 года рождения).
Читать в источнике
Оценить237
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 22:31, Вашингтон
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Происшествия
МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках
МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.
ТАСС 20:02
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Футбол
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат 14:00
Армия и оружие
Шведский флот возвращается на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах.
Коммерсантъ 22:23
Происшествия
Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске
Самолет А320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Нерюнгри 1 октября, ушел на запасной аэродром в Иркутске.
ИА Альтаир 22:01
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Общество
Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия 20:54
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Шоу-бизнес
Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль
46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости 18:27
Здоровье
В Подмосковье родился младенец-богатырь
Российская газета 07:51
Космос
Ученые предложили сделать Марс обитаемым с помощью земных микробов
Суть событий 28 сентября в 09:25
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда 01:25
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Постоянное чувство усталости может быть одним из симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака печени, сообщает "РЕН ТВ".
Алтапресс 02:46
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Авто
Эту ошибку совершает зимой каждый водитель
Оказалось, ежедневное отогревание мотора авто перед началом движения зимой буквально «убивает» двигатель.
Deita.ru 00:30