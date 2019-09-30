США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов. Так, в обновленные санкционные списки включены Денис Игоревич Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Владимирович Нестеров (1985 года рождения).

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, способный вызывать рак В России решили отказаться от популярного индийского препарата «Ранитидин», помогающего при лечении язвы и изжоги.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».

Происшествия На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).

Политика Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Здоровье В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".

Общество Налоговая служба выявила новый вид мошенничества О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Армия и оружие Пентагон опроверг планы вернуть ядерное оружие на Корейский полуостров Замглавы Минобороны США Джон Руд сообщил журналистам, что американские власти не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров.

Политика Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Кино Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".

Спорт Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Армия и оружие В Польше завершается создание элемента ПРО Aegis Ashore Руководитель Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хил недавно совершил визит на участок системы ПРО Aegis Ashore в Польше.

Космос «Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".

Общество Завершился митинг в центре Москвы На проспекте академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг оппозиции под названием "Отпускай!".

Политика МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Наука Тайна самых мощных молний: как возникают суперболты и почему ученые до сих пор не знают причины их возникновения Суть эксперимента заключалась в том, чтобы спровоцировать удар молнии в змея с металлическим стержнем, после чего заряд должен был переместиться по мокрой веревке к ключу.

Музыка Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни Выяснилось, что владелец лейбла Тимати и генеральный директор Павел Курьянов намерены запретить исполнителю петь песни, записанные в период сотрудничества с Black Star, а также использовать псевдоним L’One.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.

Политика В Перу президент распустил парламент Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.