Политика

Lenta.ruLenta.ruСША рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию принадлежащего Григорию Березкину телеканала РБК.
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США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

Lenta.ru04:39

США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7

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США обсуждают с Россией ее роль на расширенном саммите G7

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США предложили обсудить роль России на саммите G7

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США и Россия обсуждают расширенный саммит G7

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РЕН ТВ04:10

Салливан сообщил об обсуждении США и РФ деталей расширенного саммита G7

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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
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Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу

Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
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Политика

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Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
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Происшествия

На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса

Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:48
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Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
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Происшествия

Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области

В Псковской области четыре вспышки коронавирусной инфекции остаются активными.
Псковское агентство информации 07:31
Культура

Скончался старейший актер театра Российской Армии Александр Петров

ИА Красная Весна 06:35
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В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным Днем Конституции

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова высказала предложение объявить 1 июля Днем Конституции и сделать его выходным.
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Футбол

«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче против «Ростова»

«Краснодар» пожаловался на судейство в игре 25-го тура РПЛ с «Ростовом», отмечает «РБ Спoрт».
ProstoProSport 07:02
Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия 03:06
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Здоровье

На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
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Общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
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Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

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Общество

Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу

Профсоюз издания «Ведомости» выдвинул новому владельцу, уральскому медиаменеджеру Ивану Еремину ряд требований.
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Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России

Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
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Ульяновску присвоено звание «Город трудовой доблести»

Накануне вечером президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении Ульяновску почетного статуса «Город трудовой доблести».
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Экс-начальника колонии на Алтае обвинили в помощи лидеру банды

Горно-Алтайск, 3 июля 2020, 07:45 — REGNUM В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 по обвинению в превышении должностных полномочий.
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Sony сменит название впервые за более чем 60 лет

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Первый в мире памятник курьерам установили в Москве

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Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
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Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
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Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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