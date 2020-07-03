Политика
Lenta.ruСША рассказали о подготовке саммита G7 с участием России
Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию принадлежащего Григорию Березкину телеканала РБК.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
RT на русском 07:12
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Политика
Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу
Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Происшествия
На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса
Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:48
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Происшествия
Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области
В Псковской области четыре вспышки коронавирусной инфекции остаются активными.
Псковское агентство информации 07:31
Культура
Скончался старейший актер театра Российской Армии Александр Петров
ИА Красная Весна 06:35
Политика
В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным Днем Конституции
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова высказала предложение объявить 1 июля Днем Конституции и сделать его выходным.
Московский Комсомолец 05:08
Футбол
«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче против «Ростова»
«Краснодар» пожаловался на судейство в игре 25-го тура РПЛ с «Ростовом», отмечает «РБ Спoрт».
ProstoProSport 07:02
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия 03:06
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
Общество
В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском вчера в 08:27
Общество
Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу
Профсоюз издания «Ведомости» выдвинул новому владельцу, уральскому медиаменеджеру Ивану Еремину ряд требований.
URA.Ru 07:44
Здоровье
Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России
Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
Армия и оружие
Ульяновску присвоено звание «Город трудовой доблести»
Накануне вечером президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении Ульяновску почетного статуса «Город трудовой доблести».
Ульяновская правда 05:00
Происшествия
Экс-начальника колонии на Алтае обвинили в помощи лидеру банды
Горно-Алтайск, 3 июля 2020, 07:45 — REGNUM В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 по обвинению в превышении должностных полномочий.
REGNUM 00:45
Футбол
«Бавария» объявила о переходе из «Манчестер Сити» Сане
Общественная служба новостей 05:42
Общество
Sony сменит название впервые за более чем 60 лет
По сообщению Sony China, на ежегодном собрании акционеров в прошлую пятницу акционеры одобрили предложение об изменении названия компании на «Sony Group».
PROkhab.ru 01:46
Общество
Первый в мире памятник курьерам установили в Москве
Мослента 06:20
Общество
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.
Российская газета 07:43
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27