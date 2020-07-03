Политика
Lenta.ruСША рассказали о подготовке саммита G7 с участием России
Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию принадлежащего Григорию Березкину телеканала РБК.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Rambler News Service 04:45
Единоборства
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца
Президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.
News.ru 10:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Наука
Пещеру «Таврида» в Крыму планируют открыть для туристов в 2021 году
Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
Интерфакс - Россия 07:17
Происшествия
Психиатр, обследовавший Чикатило, пытался покончить с собой
По словам сиделки, мужчина пытался покончить с собой, но она успела его вовремя остановить.
StarHit.ru 09:53
Общество
Госдума предложила сделать 1 июля нерабочим праздничным днем
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выдвинула идею сделать официальной праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции – 1 июля.
Ревизор.ру 07:31
Экономика
Поздышев станет старшим советником Банка международных расчетов
"Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов", - указано в сообщении регулятора.
ТАСС 10:39
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме
Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
Общество
Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно
3 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил действующий режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции до 7 июля включительно.
Блокнот Воронеж 09:16
Политика
Путин заявил, что безработица с начала пандемии немного подросла
Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране с начала пандемии коронавируса немного подросла.
Газета.Ru 09:26
Политика
Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:23
Происшествия
В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях
Вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в детских учреждениях в десяти регионах России из-за несоблюдения карантинных мер и санитарных норм, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 09:31
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Автоспорт
Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике
В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Вести.Ru 07:32
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
РИА Новости 10:10
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
CT news вчера в 09:17
Происшествия
Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти
Московский Комсомолец 07:42
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Политика
За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей
В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
Компания вчера в 02:59
Авто
Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы
За апрель—июнь Tesla поставила своим клиентам 90,65 тыс. электромобилей – это значительно больше, чем прогнозировали аналитики.
Автоновости дня 04:13