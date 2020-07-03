Политика

Lenta.ruLenta.ruСША рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию принадлежащего Григорию Березкину телеканала РБК.
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США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

Lenta.ru04:39

США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7

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США и Россия обсуждают расширенный саммит G7

Газета.Ru04:14

США предложили обсудить роль России на саммите G7

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Салливан сообщил об обсуждении США и РФ деталей расширенного саммита G7

Известия04:24

США обсуждают с РФ, в какой роли она может принять участие в G7

РЕН ТВ04:10

США обсуждают с Россией ее роль на расширенном саммите G7

ТАСС03:41
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Политика

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Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
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Политика

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России.
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Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выдвинула идею сделать официальной праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции – 1 июля.
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"Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов", - указано в сообщении регулятора.
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Путин заявил, что безработица с начала пандемии немного подросла

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране с начала пандемии коронавируса немного подросла.
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Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины

Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях

Вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в детских учреждениях в десяти регионах России из-за несоблюдения карантинных мер и санитарных норм, сообщается на сайте ГП РФ.
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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
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На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
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Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике

В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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