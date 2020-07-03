Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию принадлежащего Григорию Березкину телеканала РБК.

США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

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