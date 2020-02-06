Армия и оружие
Lenta.ruСША рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри рассказал о столкновениях с российскими частными военными компаниями (ЧВК). Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе
Происшествия
В Москве задержан поджигатель суда
Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".
Общество
У газеты «Ведомости» сменился владелец
Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в интервью RTVI объявил, что больше не является владельцем издания.
Спорт
Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Происшествия
В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки
Жителя Сургута избили после ссоры из-за парковочного места во дворе на глазах у сына, имеющего инвалидность, сообщил портал "360".
Авто
Toyota Highlander получила спортивную версию XSE
Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Автоспорт
«Хаас» первым представил машину 2020 года
«Хаас» стал первой командой, показавшей изображения болида 2020 года. Первые изображения появились в твиттере команды.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
Общество
СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля
В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
Политика
Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж
Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам колонии
Суд приговорил Рафика Исмаилова к 17 годам колонии строгого режима.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Общество
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Общество
Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая
Тюменская область была выбрана зоной карантина для эвакуации граждан из Китая, так как оказалась наиболее готовым для этого регионом, сообщил в четверг в ходе ответа на вопросы жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.
Авто
Названы номинанты на звание «Всемирный автомобиль года»
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Общество
Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2
Москва, 6 фев - ИА Neftegaz.RU.Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
Футбол
ФК «Ростов» получил от области 525 миллионов рублей
Футбольный клуб «Ростов» получил крупную областную субсидию. Об этом пишет пресс-служба областного Министерства спорта.
Здоровье
Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Технологии
Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут аналог Google Play
Китайские производители Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия для создания платформы для разработчиков за пределами Китая.