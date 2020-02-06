Спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри рассказал о столкновениях с российскими частными военными компаниями (ЧВК). Об этом пишет The Wall Street Journal.

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

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