Армия и оружие
Lenta.ruСША рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских ЧВК. Он особо отметил столкновения на автомагистралях, в том числе на курдских территориях.
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Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Происшествия
В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер World Dream
До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого - более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга - ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу.
Шоу-бизнес
Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге
Певица Анна Семенович на своей странице в Instagram написала о перенесенной недавно операции.
Армия и оружие
Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе
В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Происшествия
СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
Футбол
Месси задумался об уходе из «Барселоны»
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси задумался об уходе из команды после конфликта с руководством.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Транспорт
В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка
В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Футбол
Друзья подарили Роналду на день рождения «Гелендваген»
Португальский футболист в свой день рождения получил в подарок от друзей автомобиль "Гелендваген".
Политика
США собрались ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Санкции против "Северного потока-2" были введены в декабре 2019 года, когда президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год.
Недвижимость
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Политика
Оппозиция заблокировала трибуну Рады
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Общество
В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Футбол
«Тамбов» усилится украинским защитником
Речь идет об Александре Каплиенко.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Экономика
Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.