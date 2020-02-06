Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских ЧВК. Он особо отметил столкновения на автомагистралях, в том числе на курдских территориях.
Читать в источнике
Комментировать94

Подробнее о событии

СМИ сообщили о столкновениях военных США с «российскими ЧВК» в Сирии

Газета.Ru04:59

Вашингтон заявил о росте напряженности между «российскими ЧВК» и военными США в Сирии

Взгляд.ру00:37

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru00:58

Российские ЧВК пытаются вытеснить США из Сирии — американский посол

Красная весна00:39

Сирийская война все более принимает черты мировой в миниатюре…

Независимая газета04:53

В США рассказали о постоянных стычках военных с бойцами российских ЧВК в Сирии

БИЗНЕС Online00:29

WSJ: в Сирии растет напряженность между военными США и сотрудниками российских ЧВК

ТАСС00:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
RT на русском 04:11
Происшествия

В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер World Dream

До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого - более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга - ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу.
Интерфакс вчера в 03:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Не заслуживаю права быть примером для подражания

Life.ru 06:32
Шоу-бизнес

Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге

Певица Анна Семенович на своей странице в Instagram написала о перенесенной недавно операции.
Pravda.Ru 07:07
Армия и оружие

Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе

В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
Газета.Ru вчера в 15:32
Общество

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Российская газета 06:56
Происшествия

СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
ТАСС 06:37
Футбол

Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси задумался об уходе из команды после конфликта с руководством.
Lenta.ru 03:57
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 04 февраля в 03:38
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Транспорт

В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка

В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Известия 06:51
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Хоккей

Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»

Говорит Москва вчера в 00:48
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК 05:37
Футбол

Друзья подарили Роналду на день рождения «Гелендваген»

Португальский футболист в свой день рождения получил в подарок от друзей автомобиль "Гелендваген".
Pravda.Ru 01:53
Общество

Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

РБК 06:25
Политика

США собрались ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Санкции против "Северного потока-2" были введены в декабре 2019 года, когда президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год.
Труд вчера в 03:20
Недвижимость

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Ведомости вчера в 17:12
Политика

Оппозиция заблокировала трибуну Рады

Lenta.ru 06:33
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Общество

В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
РБК 04:41
Футбол

«Тамбов» усилится украинским защитником

Речь идет об Александре Каплиенко.
Bookmaker-ratings.ru 02:33
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Экономика

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).
РБК 04 февраля в 14:30
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК вчера в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное