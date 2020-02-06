Армия и оружие
Lenta.ruСША рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри рассказал о столкновениях с российскими частными военными компаниями (ЧВК). Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Наука
Пчелиные ульи защитят модифицированные микробы
Ученые предложили бороться с клещами и вирусами с помощью модифицированных бактерий, которые защитят насекомых от паразитов, которые существенно сократили их популяцию в последние годы.
Происшествия
Двое провалились под лед Лахтинского разлива
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Единоборства
Боксер Кушиташвили намерен выучить английский с помощью сокамерников
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили намерен выучить английский язык с помощью сокамерников, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева тайно вышла замуж
Актриса Наталья Бочкарева тайно вышла замуж. Избранником стал мужчина по имени Роман, он помогает Наталье с работой в ее актерской школе.
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Футбол
Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Политика
Трамп сравнил процедуру импичмента с адом
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «прошёл через ад» в рамках процедуры импичмента.
Технологии
Сколково просит 27 млрд на создание 6G
Общество
Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает трепетно обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Футбол
«Зенит» с Малкомом в составе обыграл грузинский «Сабуртало»
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Армия и оружие
Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку
В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Транспорт
В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»
На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
Политика
Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел в Москву
Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел с авиабазы Хмеймим в Москву.
Политика
Песков объяснил поправку об индексации пенсий в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с чем связаны поправки об индексации пенсий в Основной закон, передает «Российская газета».
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Происшествия
На ставропольскую мать-вегетарианку завели дело из-за истощения дочери
Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
Киберспорт
Dendi: «В один момент вечером Cooman сообщил, что Virtus.pro позвала его в команду»
Капитан и основатель B8 Esports Данил Dendi Ишутин рассказал, что изначально команда планировала играть квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 с Зауром Cooman Шахмурзаевым.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.