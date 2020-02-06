Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри рассказал о столкновениях с российскими частными военными компаниями (ЧВК). Об этом пишет The Wall Street Journal.
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СМИ сообщили о столкновениях военных США с «российскими ЧВК» в Сирии

Газета.Ru04:59

WSJ: в Сирии растет напряженность между военными США и сотрудниками российских ЧВК

ТАСС00:05

В Сирии участились стычки военных США с «российскими наёмниками» — WSJ

REGNUM01:32

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru00:58

Вашингтон заявил о росте напряженности между «российскими ЧВК» и военными США в Сирии

Взгляд.ру00:37

В США рассказали о постоянных стычках военных с бойцами российских ЧВК в Сирии

БИЗНЕС Online00:29

Сирийская война все более принимает черты мировой в миниатюре…

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Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

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Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»

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Спорт БИЗНЕС Online 09:39
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Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

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Трамп сравнил процедуру импичмента с адом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «прошёл через ад» в рамках процедуры импичмента.
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Сколково просит 27 млрд на создание 6G

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Общество

Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает трепетно обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
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Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
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Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
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«Зенит» с Малкомом в составе обыграл грузинский «Сабуртало»

RT на русском 12:28
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Армия и оружие

Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку

В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
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В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»

На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
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Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел в Москву

Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел с авиабазы Хмеймим в Москву.
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Политика

Песков объяснил поправку об индексации пенсий в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с чем связаны поправки об индексации пенсий в Основной закон, передает «Российская газета».
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Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
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Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
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Общество

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

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Капитан и основатель B8 Esports Данил Dendi Ишутин рассказал, что изначально команда планировала играть квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 с Зауром Cooman Шахмурзаевым.
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Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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