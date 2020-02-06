Политика
Lenta.ruСША рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских частных военных компаний (ЧВК). Он особо отметил столкновения на автомагистралях, в том числе на курдских территориях.
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Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Происшествия
На Урале мать ребенка-инвалида вынудили нести его в самолет на руках
В результате женщине пришлось нести 12-летнего ребенка-инвалида на руках.
Политика
Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации
Президент России Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Общество
Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве
Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар умер в Москве. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на близких семьи.
Общество
В учебнике географии на Украине нашли карту из компьютерной игры
Космос
В юной Вселенной обнаружена ультрамассивная мертвая галактика
Наблюдения необычной «галактики-монстра» возрастом примерно 13 миллиардов лет, получившей обозначение XMM-2599, показали, что с момента рождения она формировала звезды с огромной скоростью, а затем неожиданно «погибла», однако почему это случилось, пока неясно.
Космос
Британский спутниковый интернет придет на рынок Казахстана
7 февраля британская компания One Web в рамках развертывания глобальной спутниковой сети с космодрома Байконур планирует запустить 34 космических аппарата, передает пресс-служба главы казахстанского правительства итоги переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и главы компании Адриана Штекеля.
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в США
Второе место среди поставщиков нефти в США в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.
Футбол
Месси может уйти из «Барселоны». Он недоволен событиями в клубе
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Происшествия
В подмосковной Барвихе задержана женщина с более 2 кг героина в сумке
Сотрудники полиции в поселке Барвиха Московской области задержали женщину с более чем двумя килограммами героина в сумке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по области.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Экономика
Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации.
Происшествия
Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Политика
В Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Ученые выяснили, сколько женщин недовольны размером груди
Результаты опроса показали, что примерно 70% женщин недовольны своей грудью и хотели бы ее поменять.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Происшествия
В Москве грабители отобрали у водителя на АЗС 4,5 миллиона рублей
Банда грабителей избила водителя на АЗС на юге Москвы и похитила у него 4,5 миллиона рублей, один подозреваемый задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Транспорт
Парковка в Москве снова подорожает
Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.