Политика

Lenta.ruLenta.ruСША рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских частных военных компаний (ЧВК). Он особо отметил столкновения на автомагистралях, в том числе на курдских территориях.
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WSJ: участились стычки между военными США и сотрудниками российских ЧВК в Сирии

Газета.Ru02:30

В Сирии участились стычки военных США с «российскими наёмниками» — WSJ

REGNUM01:32

Российские ЧВК пытаются вытеснить США из Сирии — американский посол

Красная весна00:39

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru00:58

Вашингтон заявил о росте напряженности между «российскими ЧВК» и военными США в Сирии

Взгляд.ру00:37

В США рассказали о постоянных стычках военных с бойцами российских ЧВК в Сирии

БИЗНЕС Online00:29

WSJ: в Сирии растет напряженность между военными США и сотрудниками российских ЧВК

ТАСС00:05
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Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

Российская газета 00:50
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 04 февраля в 00:48
Происшествия

На Урале мать ребенка-инвалида вынудили нести его в самолет на руках

В результате женщине пришлось нести 12-летнего ребенка-инвалида на руках.
Российская газета 02:15
Политика

Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации

Президент России Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Известия вчера в 08:21
Общество

Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве

Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар умер в Москве. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на близких семьи.
Lenta.ru 00:36
Общество

В учебнике географии на Украине нашли карту из компьютерной игры

REGNUM вчера в 15:36
Космос

В юной Вселенной обнаружена ультрамассивная мертвая галактика

Наблюдения необычной «галактики-монстра» возрастом примерно 13 миллиардов лет, получившей обозначение XMM-2599, показали, что с момента рождения она формировала звезды с огромной скоростью, а затем неожиданно «погибла», однако почему это случилось, пока неясно.
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Космос

Британский спутниковый интернет придет на рынок Казахстана

7 февраля британская компания One Web в рамках развертывания глобальной спутниковой сети с космодрома Байконур планирует запустить 34 космических аппарата, передает пресс-служба главы казахстанского правительства итоги переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и главы компании Адриана Штекеля.
Евразия.Эксперт вчера в 06:03
Происшествия

В грузинском монастыре убили россиянина

Lenta.ru 01:48
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в США

Второе место среди поставщиков нефти в США в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.
Газета.Ru 02:39
Футбол

Месси может уйти из «Барселоны». Он недоволен событиями в клубе

Спорт-Экспресс 02:28
Происшествия

В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Ведомости вчера в 11:57
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Происшествия

В подмосковной Барвихе задержана женщина с более 2 кг героина в сумке

Сотрудники полиции в поселке Барвиха Московской области задержали женщину с более чем двумя килограммами героина в сумке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по области.
Газета.Ru 00:57
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости вчера в 01:11
Экономика

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации.
Известия вчера в 17:04
Происшествия

Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой

Известия вчера в 21:22
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Политика

В Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».
REGNUM вчера в 23:08
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Армия и оружие

Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

REGNUM 01:49
Общество

Ученые выяснили, сколько женщин недовольны размером груди

Результаты опроса показали, что примерно 70% женщин недовольны своей грудью и хотели бы ее поменять.
ТАСС вчера в 19:15
Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Известия вчера в 17:59
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Происшествия

В Москве грабители отобрали у водителя на АЗС 4,5 миллиона рублей

Банда грабителей избила водителя на АЗС на юге Москвы и похитила у него 4,5 миллиона рублей, один подозреваемый задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:36
Транспорт

Парковка в Москве снова подорожает

Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.
Ведомости вчера в 17:12
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 04 февраля в 14:38
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