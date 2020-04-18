США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. По его словам, Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, а также устанавливают происхождение коронавирусной инфекции.

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. 1,1K

Общество В Ростовской области выявили ещё 29 случаев заражения SARS-CoV-2 Ростов-на-Дону, 18 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Ростовской области за сутки подтверждено 29 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 18 апреля. 10

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 549

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