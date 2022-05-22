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США рассматривают вопрос об отмене таможенных пошлин на товары из Китая

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что США рассматривают вопрос о возможной отмене таможенных пошлин на товары из Китая, которые ввел экс-президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ
Администрация Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем.
ТАСС
Брайан Диз также добавил, что во время визита президента США Джо Байдена в Японию 23 мая будет запущена инициатива о рамочной договоренности по торгово-экономическому сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Коммерсантъ
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 19 мая, что администрация намерена принять ряд решений по итогам консультаций о возможности отмены таможенных пошлин.
ТАСС

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Белый дом задумался: отменять или нет пошлины Трампа в отношении КНР
ИА Красная Весна15:41
США рассматривают вопрос об отмене таможенных пошлин на товары из Китая
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В Белом доме заявили, что активно рассматривают введенные Трампом пошлины в отношении КНР
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