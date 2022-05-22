Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что США рассматривают вопрос о возможной отмене таможенных пошлин на товары из Китая, которые ввел экс-президент США Дональд Трамп.
Брайан Диз также добавил, что во время визита президента США Джо Байдена в Японию 23 мая будет запущена инициатива о рамочной договоренности по торгово-экономическому сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
На территорию Белоруссии заходят украинские диверсионно-разведывательные группы, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович в эфире программы «Арсенал» на «ВоенТВ» — телекомпании Министерства обороны страны.
"Метеорологическое лето (переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше), которое в Москве обычно наступает 28 мая, немного опоздает и придет лишь с летом календарным", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.