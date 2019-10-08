Политика
КоммерсантъСША рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел сообщил о рассмотрении администрацией президента возможности выхода из Договора по открытому небу. Такую информацию он приводит в письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О’Брайену.
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Администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу
Московский Комсомолецвчера в 19:29
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