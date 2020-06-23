Коронавирус
Lenta.ruТрамп расторгнул торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем. Об этом заявил советник президента по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News.
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Вот поворотный момент. Они приехали сюда 15 января подписать торговую сделку, а к тому времени уже прошло полных два месяца с тех пор, как они узнали, что вирус распространяется.
— Питер Наварро, американский экономистКомсомольская правда 21:46
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Политика
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
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Технологии
«Яндекс» прекратит публиковать рейтинги популярных сайтов
Со 2 июля публичный рейтинг интернет-проектов «Яндекс.Радар» продолжит показывать аудиторные данные только для сайтов экосистемы «Яндекса», говорится в письме, которое интернет-компания разослала своим партнерам (есть у РБК).
РБК 12:09
Общество
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Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Общество
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Общество
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Здоровье
Глава Якутии: Есть небольшое улучшение по ситуации с коронавирусом
Есть небольшое улучшение по количеству заболеваний.
ИА ЯСИА 22:26
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Колос», арбитр назначил 4 пенальти за матч
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Матч ТВ 14:51
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили российский корабль через Ла-Манш
RT на русском вчера в 19:42
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Энергетика
Украина оказалась спасением для газового рынка Европы
Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru 09:47
Авто
Компания BMW презентовала спецверсию Golden Thunder Edition
На днях представители компании BMW презентовали для 8-й серии спецверсию Golden Thunder Edition.
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Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
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Общество
Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
RT на русском 20:34
Футбол
Уткин: «Благодаря РПЛ мы узнали несколько видов COVID-19»
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ProstoProSport 16:30
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
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Ведомости 11:29
Экономика
Южно-Сахалинск в 2019 году потратил 32 миллиарда и сам заработал 13,4
Остальные 18 миллиардов областному центру спустили из областной казны — "вес" региональных поступлений в общем объеме казны за прошлый год достиг 57% и даже вырос по сравнению с 2018-м, когда от области муниципалитет зависел на 52%.
Сахалин.Инфо 04:07
Здоровье
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Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 21:00
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Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже
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Коммерсантъ 07:22
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Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
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Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости вчера в 01:54
Политика
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РБК 17:00
Здоровье
В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
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Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40