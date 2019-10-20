Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСША разбомбили свою авиабазу в Сирии

Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов. Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
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с чего всё началось
Как сообщил корреспондент агентства SANA
 в провинции Хасака, на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.
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