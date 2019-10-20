Армия и оружие
RT на русскомСША разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов. Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
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Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
РИА Новости 01:43
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Технологии
Участники Форума «Открытые инновации» обсудят цифровое будущее медицины
Участники деловых сессий обсудят его эволюцию под влиянием инноваций, а также обменяются мнениями о роли технологий в медицине, образовании, социальной сфере, бизнесе, творчестве, городской среде и транспортной системе.
Радио Sputnik 18 октября в 14:50
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru вчера в 08:53
Авто
Названы авто с самыми проблемными АКПП
Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 17 октября в 20:00
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
Российская газета 18:41
Политика
Глава Киевской ОГА подал в отставку
Напомним, как сообщало информационное агентство «УНИАН», 10 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна в качестве главы Киевской ОГА и назвал его «профессиональным специалистом» и «действительным менеджером».
REGNUM 07:30
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Metaratings 13:22
Политика
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
RT на русском 17:27
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости 17:17
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
RT на русском вчера в 23:51
Здоровье
Глава Амурской области заявил о коррупции при закупках медоборудования
На портале Единой информационной системы в сфере закупок с января 2019 года удалось обнаружить только три тендера на приобретение дорогостоящего «тяжелого» медоборудования в Амурской области: два ангиографических комплекса (за 50,4 млн и 47,4 млн рублей соответственно) и один аппарат МРТ (140 млн рублей).
Vademecum 18 октября в 13:35
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Шоу-бизнес
Любовь Успенская сыграла на подаренном продюсером баяне
В комментарии к посту звезда рассказала, что получила баян в подарок от продюсера и через пару месяцев продемонстрирует свой музыкальный талант.
Актуальные Новости 00:56
Армия и оружие
В Сирии заявили о попадании турок в котел
Lenta.ru 15:07
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Политика
Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit
Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.
Lenta.ru 06:14
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Спорт-Экспресс 14:32
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
Вести.Ru 18:00
Происшествия
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился объявить понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:37
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Общество
В Барселоне началась «сидячая» акция протеста
В центре Барселоны началась "сидячая" акция протеста. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:24
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков не удивился словам экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко во вранье.
Газета.Ru вчера в 13:40
Футбол
«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ
«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Sportbox.RU 17:39