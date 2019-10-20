Армия и оружие
RT на русскомСША разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов. Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
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Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
RT на русском вчера в 13:23
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Политика
Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»
РИА Новости 10:30
Происшествия
В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец
Боец Росгвардии погиб в Хабаровске во время проведения соревнований.
РБК 11:04
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Политика
Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства
Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
РИА Новости 11:27
Армия и оружие
Минобороны РФ поздравило российских военных с Днем военного связиста
Министерство обороны России поздравило военнослужащих страны с Днем военного связиста, а также со 100-летием формирования войск связи.
iReactor 11:35
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Политика
Ocean Freedom: Штаты отправили на Украину два катера 80-х годов
В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США.
Вести.Ru 11:32
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале Кубка Кремля
Sport24.ru 09:54
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Происшествия
В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе
Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Общество
Рафаэль Надаль женился на Марии Франциске Перелло
Вторая ракетка мира, 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль женился на своей давней подруге Марии Франциске Перелло, сообщает El Pais.
Чемпионат вчера в 17:32
Гаджеты
В России выпустят собственные накопители SSD
Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).
Ferra 18 октября в 12:58
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 18 октября в 05:38
Гаджеты
Google Pixel 4 можно разблокировать с закрытыми глазами
Устройство можно разблокировать, даже если у пользователя закрыты глаза. О проблеме рассказал журналист BBC News Крис Фокс.
News.ru 18 октября в 08:33
Происшествия
В Тюмени загорелся полимерный завод
В Тюмени 20 октября горел один из ангаров завода «Полимер-Пласт».
REGNUM 11:14
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34