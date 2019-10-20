с чего всё началось

Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов. Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.

США разбомбили свою авиабазу в Сирии

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