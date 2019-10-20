Армия и оружие
RT на русскомСША разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов. Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
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В США трое военных погибли во время учений
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Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.
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Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
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Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
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В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
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Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
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Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
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Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
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СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
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