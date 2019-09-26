Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. По его словам, также будут размещены четыре радара Sentinel.

Политика Reuters: Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать нефть у Ирана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать у Ирана нефть и природный газ.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Политика Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО Позиция НАТО по вопросу о сроках включения Украины в состав Североатлантического альянса не изменилась.

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Здоровье Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.

Игры Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Экономика Омским бюджетникам повысят зарплату Уже с 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 4,3 %, но повышение затронет не всех. На индексацию доходов направят 2,5 миллиарда.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.

Наука Почвенные бактерии помогают растениям сопротивляться болезням Ученые обнаружили, что почвенные бактерии могут сделать растения более устойчивыми к опасным болезням.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Здоровье Антимонопольщики отменили многомиллионные торги на машины для челябинской больницы Антимонопольная служба в Челябинске отменила аукцион на транспортные услуги для ОКБ № 3 — бывшей больницы скорой помощи.

Экономика Forbes назвал десять российских компаний с лучшей репутацией В топ-10 российских компаний с лучшей репутацией по версии Forbes вошли аэропорт Домодедово, "Яндекс" и аэропорт Шереметьево.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.

Общество В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка» Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.

Авто Lada 4x4 стала самым популярным внедорожником в России В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.

Политика Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Шоу-бизнес Брэд Питт после развода с Джоли закрутил роман с целительницей Брэд Питт завел новую даму сердца. Ею стала 50-летняя целительница и дизайнер ювелирных изделий Сэт Хари Халса.

Общество Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Технологии ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2 ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.