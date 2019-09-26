Армия и оружие
RT на русскомСША разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. По его словам, также будут размещены четыре радара Sentinel.
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Телеканал «112 Украина» назвал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении его лицензии незаконным, а также заявил, что такие действия являются грубейшей атакой на свободу слова.
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Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
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Скончался адвокат Александра Кокорина
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Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
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РБК вчера в 17:56