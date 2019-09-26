Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСША разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. По его словам, также будут размещены четыре радара Sentinel.
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США разместят в Саудовской Аравии батарею Patriot, четыре радара и 200 военных

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