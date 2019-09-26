Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСША разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. По его словам, также будут размещены четыре радара Sentinel.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

США разместят в Саудовской Аравии батарею Patriot, четыре радара и 200 военных

Коммерсантъ15:47

США направят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею Patriot

РИА Новости14:50

США отправят Эр-Рияду батарею Patriot и 200 военных после атаки дронов

РБК15:37

США перебросят в Саудовскую Аравию зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот» и 200 военных

Эхо Москвы15:31

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

RT на русском15:02

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot и около 200 военных

ТАСС15:01

США направят в Саудовскую Аравию зенитную батарею Patriot

Вести.Ru15:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:04, Вашингтон
Происшествия

Девушка, похитившая и убившая ребенка в Заводоуковске, признала вину

Новости Югры 11:53
Культура

Памятник Льву Толстому открыли в МГИМО

На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 13:36
Технологии

Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Политика

Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов считает, что жители Крыма всегда были ориентированы на Россию.
Lenta.ru вчера в 10:06
Общество

В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах

МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Армия и оружие

Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ

Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
Шоу-бизнес

Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»

Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Политика

Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Музыка

Украинский певец принял участие в российском флешмобе

Украинский певец Олег Винник принял участие в российском проекте "ВСЕММИР" вместе с российскими и зарубежными звездами.
РИА Новости 13:31
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro вчера в 13:55
Здоровье

Ядовитый свинец обнаружили в куркуме

iReactor вчера в 22:27
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия 15:05
Здоровье

Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию

В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews 10:52
Происшествия

В Челнах горит здание ресторана «Арарат»

В Набережных Челнах горит здание неработающего ресторана «Арарат», которое расположено в 11-м комплексе Нового города возле остановки «Университетская».
БИЗНЕС Online 11:27
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Здоровье

Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений

В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.
MedikForum.ru 24 сентября в 13:25
Кино

Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

КиноПоиск вчера в 03:07
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Происшествия

Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области

Известия 14:20
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Шоу-бизнес

Участнице КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени

RuNews24.ru 11:13
Политика

В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Футбол

ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года

Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru 15:36
Кино

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости 24 сентября в 12:40
Шоу-бизнес

Муж Екатерины Архаровой Артём Ильясов показал фото их сына

Екатерина Архарова прежде не предоставляла в общий доступ кадры, где было бы видно лицо ребенка, однако на днях Артём Ильясов показал в Instagram фото, на котором он кормит сына из бутылочки.
Дни24 12:45
Происшествия

Россиянка пожелала смерти врачам скорой помощи и была избита

Lenta.ru 11:45
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное