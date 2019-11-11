Политика
Газета.RuСША разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус. В настоящее время США ожидают от Ирака дальнейших разъяснений.
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Мы настоятельно призываем иракских лидеров ещё раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ.
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Госдепартамент: США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Московский Комсомолец16:21
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Политика
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
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Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха
По сообщению журналистов, Китти Спенсер уже полтора года состоит в романтических отношениях с 60-летним миллионером Майклом Льюисом, который владеет сетью британских магазинов Whistles.
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Если вы ударитесь в работу и придумаете новые проекты, то не только сможете воплотить все идеи в жизнь, но и обрести очень полезные связи.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Мифтахов — о МЧМ: «Это было лучшее время моей жизни»
Игры
Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Вторая часть будет использовать движок Unreal Engine 4. Ранее вышла оригинальная трилогия игр «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».
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Новосибирские тюнеры из «Гараж-54» рассказали в видеоролике на своем YouTube-канале о тонкостях превращения УАЗ-469 1979 года выпуска в новейший пикап Cybertruck.
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Все видели: первого января от телеканала "Россия 1" отчалил "Одесский пароход".
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Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми
Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
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Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
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Владелец «Альмерии» «отомстил» Зидану за Матерацци
Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Общество
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Россельхознадзор продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемых цитрусовых из Китая.
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Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду.
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Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Авто
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Южнокорейский автопроизводитель KIA готовит к дебюту свой самый компактный и доступный кроссовер KIA Sonet.
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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Общество
Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.