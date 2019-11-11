Политика

Газета.RuГазета.RuСША разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус. В настоящее время США ожидают от Ирака дальнейших разъяснений.
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Морган Ортагус
Мы настоятельно призываем иракских лидеров ещё раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ.
— Морган ОртагусRT на русском 16:23

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