Коронавирус
Lenta.ruСША решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил представитель американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.
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с чего всё началось
Американские власти примут решение об использовании доставленных Россией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" Уральского приборостроительного завода после выяснения причин пожара в Санкт-Петербурге.ТАСС20:36
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Общество
В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер
Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
REGNUM 15:56
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости 19:05
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Кино
Критики назвали второсортным фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
На сервисе Metacritic драма получила 47 баллов из 100, а на IMDb "Лицо со шрамом" имеет рейтинг чуть выше среднего — 6,6 из 10 баллов.
Piter.tv 14:32
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Общество
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Экономика
Турция сняла ограничения с зарубежных банков по операциям с лирой
Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK) Турции сняло с зарубежных банков введенные ранее ограничения по операциям с лирой, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Гаджеты
Realme привезла в Россию сверхбыстрые смартфоны среднего класса
Презентация прошла в онлайн-формате. Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр.
Профиль 08:11
Происшествия
Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске
Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Общество
Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения
Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».
РБК 19:06
Общество
Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом
Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
Космос
Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю
Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
Наука
Стрессовая реакция заставила людей меньше беспокоиться
Немецкие ученые выяснили, что воздействие стрессора слабо меняет изначальное беспокойство людей по поводу не связанных со стрессором вещей.
N+1 15:21
Политика
Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе
В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43
Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ в понедельник, 12 мая, главный герой Колян Наумов на этот раз станет бойцом ММА, сообщила пресс-служба телеканала.
Sibnet Новости вчера в 05:00
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 09:22
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40