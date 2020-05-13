Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил представитель американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

США решат, использовать ли аппараты «Авента-М», после выяснения причин ЧП в Петербурге

Американские власти примут решение об использовании доставленных Россией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" Уральского приборостроительного завода после выяснения причин пожара в Санкт-Петербурге.
ТАСС20:36

Подробнее о событии

США изымают со складов российские аппараты ИВЛ до выяснения причин возгорания

Газета.Ru20:20

США решат, использовать ли аппараты «Авента-М», после выяснения причин ЧП в Петербурге

ТАСС20:36

Аппараты ИВЛ «Авента», один из которых загорелся в Петербурге, поставлялись в США

Коммерсантъ20:29

США изъяли со складов российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге

Известия20:51

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

Lenta.ru20:14

США изымают со складов российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге

РИА Новости20:06

В США сообщили, что не пользовались российскими аппаратами ИВЛ «Авента-М»

News.ru20:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Общество

В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер

Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
REGNUM 15:56
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
359
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
2,7K
Общество

Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости 19:05
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
283
Кино

Критики назвали второсортным фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

На сервисе Metacritic драма получила 47 баллов из 100, а на IMDb "Лицо со шрамом" имеет рейтинг чуть выше среднего — 6,6 из 10 баллов.
Piter.tv 14:32
20
Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Общество

Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток

Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
216
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
1,8K
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
364
Экономика

Турция сняла ограничения с зарубежных банков по операциям с лирой

Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK) Турции сняло с зарубежных банков введенные ранее ограничения по операциям с лирой, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 10:21
3
Гаджеты

Realme привезла в Россию сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Презентация прошла в онлайн-формате. Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр.
Профиль 08:11
8
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
416
Происшествия

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
24
Общество

Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения

Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».
РБК 19:06
47
Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
19
Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
7
Наука

Стрессовая реакция заставила людей меньше беспокоиться

Немецкие ученые выяснили, что воздействие стрессора слабо меняет изначальное беспокойство людей по поводу не связанных со стрессором вещей.
N+1 15:21
Политика

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
14
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето

Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
418
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
521
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
1,2K
Общество

Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе

В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43
16
Культура

Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ

Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ в понедельник, 12 мая, главный герой Колян Наумов на этот раз станет бойцом ММА, сообщила пресс-служба телеканала.
Sibnet Новости вчера в 05:00
2
Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
49
Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском 12:53
Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 09:22
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
12
Главное