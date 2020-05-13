Американские власти примут решение об использовании доставленных Россией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" Уральского приборостроительного завода после выяснения причин пожара в Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил представитель американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

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