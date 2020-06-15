Политика
ИзвестияСША решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
США намерены сократить численность своих военнослужащих на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не заплатит за их размещение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме в понедельник, 15 июня.
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Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Происшествия
В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 15:37
Здоровье
67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 05:15
Кино
Анна Чиповская сыграет в screenlife-сериале «Взаперти»
Российская актриса Анна Чиповская исполнит главную роль в вертикальном screenlife-сериале "Взаперти", полностью снятом на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra.
Piter.tv 03:39
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Общество
Для корпусов подлодок ВМС США использовалась некачественная сталь
Одна из фирм-поставщиков высокопрочной стали для корпусов подводных лодок ВМС США десятилетиями предоставляла некачественный металл.
Известия 20:01
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия 19:33
Экономика
В России запретили «банковский роуминг»
Начиная с сегодняшнего дня в России вступил в силу закон о запрете "банковского роуминга" среди клиентов одного банка, - сообщают РИА "Новости" .
vRubcovske.ru вчера в 07:43
Общество
Работающие 1 июля россияне получат удвоенную зарплату
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 14:39
Общество
Парк у Дворца молодежи полностью перекрыли забором
Екатеринбург Онлайн 01:46
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков
I have even got hot A post shared by Elizaveta Tuktamysheva (@ liza_tuktik) on Jun 15, 2020 at 6:28am PDT Ранее Туктамышева выразила готовность раздеться для мужского журнала, отметив, что съёмку можно сделать красивой, а не пошлой.
Metaratings 12:56
Политика
Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания
Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов.
Накануне.Ru вчера в 20:41
Происшествия
В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения
В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 18:57
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
Экономика
ФРС США запустила новою программу помощи на $750 млрд
Федеральная резервная система (ФРС) США купит индивидуальные корпоративные облигации на сумму до $750 млрд, в том числе «мусорного» рейтинга.
ИА Красная Весна 14:47
Общество
ЦБ Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»
Руководителем временной администрацией назначена экс-глава Нацбанка Белоруссии в 2011—2014 годах Надежда Ермакова.
REGNUM 03:09
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Экономика
На Сахалине создали более 300 рабочих мест благодаря ТОР «Южная»
Инвесторы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" на Сахалине вложили в островные проекты более 2 млрд рублей и создали 314 рабочих мест.
ТАСС 06:39
Происшествия
Российского адвоката арестовали по подозрению в похищении сына коллеги
Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.
Lenta.ru 16:38
Общество
Администрация Трампа прекратит выплаты безработным в США к августу
Администрация президента США планирует прекратить выплаты безработным, введенные как мера поддержки во время действия ограничений из-за коронавирусной инфекции, после июля.
Ведомости вчера в 21:35
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн.
ТАСС 19:00
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
Наука
Для диагностики рака впервые применили РНК-секвенирование
Биологи впервые диагностировали раковую опухоль с помощью секвенирования РНК – метода, который позволяет отслеживать изменения в активности отдельных генов в клетках.
ТАСС Наука 08:10
Общество
Россиян отправят в туры взамен отмененных не позднее конца 2021 года
Если турист откажется от равнозначного туристского продукта, туроператор должен вернуть уплаченные деньги также до 31 декабря 2021 года.
Российская газета 13:16
Общество
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса, характерный именно для этой страны.
Lenta.ru 19:06