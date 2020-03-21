Общество
КомпанияСША решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Президента США Дональда Трампа к альянсу подталкивают несколько чиновников американского Минэнерго. По словам источников, это поможет стабилизировать мировые рынки нефти и предотвратить «новые сбои», схожие с развалом сделки ОПЕК+. Рассматривается несколько вариантов сотрудничества с саудитами.
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с чего всё началось
Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.Коммерсантъ20 марта в 20:18
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WSJ: администрацию Трампа уговаривают создать нефтяной союз с Саудовской Аравией
Коммерсантъ20 марта в 20:18
СМИ: в Минэнерго США предлагают нефтяной союз с Саудовской Аравией
Московский Комсомолец20 марта в 17:15
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