Общество

КомпанияКомпанияСША решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Президента США Дональда Трампа к альянсу подталкивают несколько чиновников американского Минэнерго. По словам источников, это поможет стабилизировать мировые рынки нефти и предотвратить «новые сбои», схожие с развалом сделки ОПЕК+. Рассматривается несколько вариантов сотрудничества с саудитами.
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с чего всё началось
Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источники.
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