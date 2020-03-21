с чего всё началось

Президента США Дональда Трампа к альянсу подталкивают несколько чиновников американского Минэнерго. По словам источников, это поможет стабилизировать мировые рынки нефти и предотвратить «новые сбои», схожие с развалом сделки ОПЕК+. Рассматривается несколько вариантов сотрудничества с саудитами.

Общество Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.

Политика Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию» Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Политика Минтрансу изучит вопрос вывоза россиян из неблагоприятных стран силами Минобороны и МЧС "Минтрансу России проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, Управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в поручении.

Общество Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус Отмечается, что артист и его жена попали в больницу несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь.

Энергетика Нефть марки Brent дорожает более чем на 5% Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.