Политика
РБКСША решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода "Северный поток — 2". Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.РБКвчера в 23:40
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Сенатор США рассказал о планах включить санкции против «Северного потока-2» в закон об обороне
Коммерсантъвчера в 23:39
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