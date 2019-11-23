Политика

РБКРБКСША решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода "Северный поток — 2". Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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с чего всё началось
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил
 председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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