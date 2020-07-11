Экономика
REGNUMСША решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Вашингтон, 11 июля 2020, 00:32 — REGNUM Решение ввести пошлины в 25% на ввозимые из Франции товары приняли американские власти, 10 июля сообщает Agence France-Presse. Общая сумма пошлин должна составить около $1,3 млрд.
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Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы 08 июля в 03:15
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Учёные из Гавайского и Киотского университетов обнаружили в земной атмосфере волны, которые создают резонансные явления, аналогичные тем, что образуются в звенящем колоколе.
News.ru 09:14
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости 10:41
Авто
Toyota оказалась лидером среди самых популярных моделей в мире
На первом месте в рейтинге оказалась Toyota Corolla – всего было продано 1,2 миллиона моделей.
Live24 06:59
Спорт
Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций
Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости 09:36
Происшествия
Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах
БрянскToday вчера в 00:48
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета 18:55
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия 21:22
Армия и оружие
Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания
Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
Военное обозрение 02:04
Кино
Появился трейлер фильма о Николе Тесле с Итаном Хоуком
Игромания.ру 10:19
Политика
Эрдоган заявил о полном праве Турции изменить статус Айи-Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что решение об изменении статуса комплекса Айя-София с музейного на объект мусульманского культа полностью входило в компетенцию властей страны.
Интерфакс 15:21
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
Что означает для всей страны арест Фургала
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда 10:33
Политика
Зеленского уличили в нарушении еще одного обещания
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свое обещание не пользоваться государственными резиденциями, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Газета.Ru 21:40
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Экономика
Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной
Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция».
Lenta.ru 14:36
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra вчера в 13:33
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 03:34
Политика
Эксперт предсказал РФ и Японии прекращение совместного освоения Курил
Японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума считает, что Россия и Япония могут прекратить совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах после принятия поправок к российской Конституции по территориальной целостности.
Известия 21:37
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 20:31
Авто
Завод «Немак Рус» в Ульяновске вложит 1,7 млрд рублей в проект для автомобилей Hyundai
В проект вложат 1,7 млрд рублей инвестиций, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор предприятия Анатолий Лузгин.
ТАСС 16:04
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Как отмечает Мелита, если в России люди продолжат соблюдать меры по социальному дистанцированию и использовать средства защиты, то не будет необходимости в более ужесточенных мерах по карантину.
CT news 08:14
Общество
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме
Суд впервые за 17 лет отменил смертную казнь в отношении 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана) за убийство семьи.
РБК 20:30
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 20:33