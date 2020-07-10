Общество
REGNUMСША решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Вашингтон, 11 июля 2020, 00:32 — REGNUM Решение ввести пошлины в 25% на ввозимые из Франции товары приняли американские власти, 10 июля сообщает Agence France-Presse. Общая сумма пошлин должна составить около $1,3 млрд.
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Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Политика
Конгресс США задался вопросом, считать ли Россию спонсором терроризма
По словам конгрессмена, идея в признании России страной-спонсором терроризма пришла ему после того, как в в The New York Times была опубликована статья, обвинявшая Россию в финансировании движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое должно было атаковать американские подразделения в Афганистане.
ИА Красная Весна 16:03
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Гаджеты
Apple готова к началу производства пробной партии гарнитур дополненной реальности
Как сообщает издание The Information, согласно информации от надёжных источников Apple и Foxconn достигли важного рубежа в процессе разработки долгожданной гарнитуры дополненной реальности Apple Glass.
3DNews 14:06
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Авто
Volkswagen Golf покинул российский авторынок
Letnews.ru 03:01
Общество
Работа детских лагерей в Амурской области ограничена до 1 августа
Продлены ограничения в работе загородных лагерей до 1 августа.
Известия 16:43
Общество
В Алтайском крае официально открылись пляжи
Власти Алтайского края, где сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, разрешили работу пляжей в регионе.
ТАСС 08:05
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
Палеонтологи нашли почти полный скелет доисторического дельфина, который достигал пяти метров и обладал острыми зубами.
News.ru 14:06
Наука
Швейцарские ученые уточнили механизм срабатывания венериной мухоловки
Механизм срабатывания венериной мухоловки уточнили биологи из Швейцарии, статья об этом 10 июля опубликована в международном научном журнале PLOS ONE.
ИА Красная Весна 16:59
Происшествия
Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей
Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере.
Известия вчера в 22:15
Автоспорт
Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»
На трассе "Ред Булл Ринг" состоялись первые заезды в рамках "Гран-при Штирии".
Pravda.Ru 06:59
Общество
Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что он провел беседу с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.
РБК 20:44
Футбол
Игра Х5 от Winline на 11 июля. Суперприз – 1 000 000 рублей
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Все про Спорт ру 11:25
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Наука
Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода в случае тяжелой формы заражения коронвирусной инфекцией, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения.
РЕН ТВ 18:14
Гаджеты
GeForce RTX 3060 и RTX 3050 уже на подходе
iXBT.com вчера в 06:30
Единоборства
Российский боец Ян может набрать до 7 кг до боя за титул чемпиона UFC
Российский боец Петр Ян может набрать до семи кг перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Жозе Альдо.
ТАСС Спорт 13:53
Здоровье
В России возобновят диспансеризацию, прекращенную из-за коронавируса
В приказе сказано, что проведение диспансеризации и профосмотров возвращается в каждом регионе в зависимости от того, какая там ситуация с распространением COVID-19.
RuNews24.ru 05:26
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Политика
СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ 19:43
Религия
Румынская церковь высказалась по ситуации вокруг собора Святой Софии
Письмо патриарху Варфоломею со словами поддержки в вопросе сохранения нынешнего статуса собора Святой Софии в качестве музея направил предстоятель Румынской Православной Церкви Патриарх Даниил, 8 июля сообщает сайт Румынской Православной Церкви.
ИА Красная Весна 08 июля в 16:17
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.
Газета.Ru 18:05
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Общество
Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля.
Известия 18:27