Экономика

REGNUMREGNUMСША решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

Вашингтон, 11 июля 2020, 00:32 — REGNUM Решение ввести пошлины в 25% на ввозимые из Франции товары приняли американские власти, 10 июля сообщает Agence France-Presse. Общая сумма пошлин должна составить около $1,3 млрд.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
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Представители Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали совместную декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны.
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