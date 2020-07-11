Вашингтон, 11 июля 2020, 00:32 — REGNUM Решение ввести пошлины в 25% на ввозимые из Франции товары приняли американские власти, 10 июля сообщает Agence France-Presse. Общая сумма пошлин должна составить около $1,3 млрд.

США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

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