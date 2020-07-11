Экономика
REGNUMСША решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Вашингтон, 11 июля 2020, 00:32 — REGNUM Решение ввести пошлины в 25% на ввозимые из Франции товары приняли американские власти, 10 июля сообщает Agence France-Presse. Общая сумма пошлин должна составить около $1,3 млрд.
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС.
Известия 22:43
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия 22:12
Энергетика
В мире упал спрос на импорт СПГ из США
«Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», — отметили в EIA.
REGNUM 08 июля в 06:44
Происшествия
Суд арестовал губернатора Хабаровского края Фургала
Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября.
РИА Новости 08:25
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru 15:28
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском 06:21
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 20:52
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 20:33
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Здоровье
Коронавирус в Челябинской области: последние новости 10 июля. Губернатор продлил карантин, торговые центры открываются, волна заражений нарастает
Рост заражений остановить не удается В Челябинской области уже вторую неделю растет число заражений COVID.
URA.Ru 10:00
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости вчера в 14:40
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Космос
Япония и США подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны
Представители Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали совместную декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны.
ТАСС 22:53
Общество
Для детей в России разрабатывается специальная вакцина от COVID-19
Для детей должна быть разработана специальная вакцина от коронавируса, работа над ней только начинается.
ФАН 14:58
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
ТАСС 22:24
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Происшествия
В Красноярском крае оползень перекрыл федеральную трассу
Красноярск, 10 июля 2020, 14:56 — REGNUM Оползень перекрыл федеральную трассу Р-257 «Енисей» в Красноярском крае.
REGNUM 07:56
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 20:31
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА
Чемпионат вчера в 10:49
Происшествия
Уголовное преследование грозит сахалинцу, распространявшего фото парня, непричастного к убийству Вики Тепляковой
Сахалинца ложно обвинили в убийстве 8-летней Вики Тепляковой. Редакция ASTV.RU связалась с парнем.
АСТВ 22:50
Технологии
В приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой
От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.
НТВ 09:01
Футбол
«Манчестер Сити» назван наиболее вероятным победителем Лиги чемпионов, у «Реала» и «Ювентуса» лишь по 2% на успех
Наиболее вероятным победителем ЛЧ назван «Манчестер Сити» — 30%. На втором месте значится «Бавария» (22%).
Матч ТВ 19:47
Единоборства
Ян и Алдо показали одинаковый вес перед турниром UFC 251
По итогам взвешивания бойцы показали одинаковый вес — 61,2 кг. Ян и Алдо оспаривают вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Bookmaker-ratings.ru 14:11
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34