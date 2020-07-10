Общество
REGNUMСША решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Вашингтон, 11 июля 2020, 00:32 — REGNUM Решение ввести пошлины в 25% на ввозимые из Франции товары приняли американские власти, 10 июля сообщает Agence France-Presse. Общая сумма пошлин должна составить около $1,3 млрд.
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Энергетика
Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
Поставки нефти в мире в июне 2020 года упали до девятилетнего минимума и составили 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
РБК 09:29
Политика
Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии
Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию.
Известия 19:09
Футбол
«Химки» подтвердили свое участие в премьер-лиге в следующем сезоне
Напомним, еще в середине июня «Химки» прошли лицензирование для участия в премьер-лиге.
Советский спорт вчера в 11:58
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили 09:27
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.
Газета.Ru 18:05
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ 04:11
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО настоятельно просит Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и прекратить обсуждение на тему превратить его в мусульманскую мечеть.
Комсомольская правда 08:55
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины (парламента) в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:15
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости 14:24
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM 08:29
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
Kursk.com вчера в 02:29
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
Палеонтологи нашли почти полный скелет доисторического дельфина, который достигал пяти метров и обладал острыми зубами.
News.ru 14:06
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Экономика
В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов
Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 11:04
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 12:29
Общество
Россиянина Евгения Никулина признали в США виновным в киберпреступлениях
Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях - судья.
ТАСС 20:02
Спорт
Crysis Remastered выйдет на Switch 23 июля
В официальном твиттере Crysis появилось заявление о выходе Crysis Remastered на Nintendo Switch 23 июля, как и планировалось изначально.
The GEEK 14:03
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Игры
Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года.
Известия 17:58
Общество
Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова
По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия.
АБН 17:41
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Политика
Facebook может запретить политическую рекламу перед выборами в США
Американская компания Facebook рассматривает возможность ввести запрет на размещение политической рекламы в своей социальной сети перед выборами президента США, которые состоятся 3 ноября.
Известия 17:19