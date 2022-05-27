26 мая постпред Норвегии при ООН Мона Йуул сообщила, что проект резолюции США по усилению санкций против КНДР будет передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в связи с «неоднозначными результатами голосования в Совете Безопасности».
Собор Украинской православной церкви, прошедший в пятницу в Киеве, выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу конфликта на Украине и принял изменения в устав УПЦ, которые означают ее полную самостоятельность.
Руководство компаний "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" предложило Министерству экономики Германии остановить работу газопровода "Северный поток – 1". Об этом заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает ТАСС.