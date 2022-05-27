26 мая постпред Норвегии при ООН Мона Йуул сообщила, что проект резолюции США по усилению санкций против КНДР будет передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в связи с «неоднозначными результатами голосования в Совете Безопасности».