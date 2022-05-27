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США решили ввести санкции против двух банков в России за связи с КНДР

Минфин США решил ввести санкции против двух российских банков за связи с Северной Кореей.
RT на русском
Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и живущий в Белоруссии гражданин КНДР.
РИА Новости
26 мая постпред Норвегии при ООН Мона Йуул сообщила, что проект резолюции США по усилению санкций против КНДР будет передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в связи с «неоднозначными результатами голосования в Совете Безопасности».
Известия
24 мая КНДР запустила три ракеты: одну межконтинентальную баллистическую ракету и две баллистические ракеты меньшей дальности.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

США ввели санкции против двух российских банков в рамках мер в отношении КНДР
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США решили ввести санкции против двух банков в России за связи с КНДР
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