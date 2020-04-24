Политика
РИА НовостиСША решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", — сказано в документе, который передали на рассмотрение президента Дональда Трампа.
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Минэнерго США заявило о планах вытеснить Россию и КНР с рынка ядерных технологий
ТК Звездавчера в 23:00
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Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
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Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке
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Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
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В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
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