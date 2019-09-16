Политика
Политика СегодняСША считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ, сообщают СМИ
Точность и масштаб атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии говорят о том, что они могут осуществляться не со стороны Ймена, а из Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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В США привели «указывающие на Иран факты» об атаке дронов на Саудовскую Аравию
Взгляд.рувчера в 16:39
В США не сомневаются в причастности Ирана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
Комсомольская правдавчера в 17:55
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Авто
Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300
В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.
Российская газета 01:31
Происшествия
Подростка из Башкирии заподозрили в убийстве 7-летней сестры
Газета.Ru вчера в 10:57
Финансы
Рубль укрепит неожиданное подорожание нефти
Сегодня, 16 сентября, торги по нефти открылись гэпом вверх.
REGNUM 00:16
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике
Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Футбол
Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд
Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру вчера в 12:44
Гаджеты
Международный релиз Redmi Note 8 Pro состоится 23 сентября
По данным инсайдера Xiaomishka, релиз аппарата на международном рынке пройдет 23 сентября. Мировая премьера состоится в Польше.
RuNews24.ru 13 сентября в 07:41
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Армия и оружие
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57 (The National Interest)
ИноСМИ вчера в 17:02
Путешествия
Россияне назвали желаемые для путешествий страны
Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.
RT на русском вчера в 23:48
Гаджеты
Google Camera 7.0 будет полностью переработана в Google Pixel 4 и получит массу новых функций
Слухи о Google Pixel 4 звучат отовсюду.
3DNews 01:08
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Автоспорт
Гран-при Сингапура может не состояться из-за лесных пожаров
Нева Спорт вчера в 16:04
Общество
Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара
Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:04
Происшествия
Пассажиров севшего из-за неисправности двигателя Як-42 доставили в Уфу
Пассажиры судна Як-42 авиакомпании "Красавиа", следовавшего по маршруту Талакан - Омск - Уфа и севшего в аэропорту Красноярска из-за неисправности двигателя, доставлены в Уфу.
ТАСС вчера в 12:58
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Футбол
Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал»
Спорт-Экспресс 14 сентября в 18:01
Армия и оружие
В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Баскетбол
Чемпионом мира по баскетболу стала Испания
Росбалт вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.
iReactor вчера в 20:13
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 14 сентября в 03:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03