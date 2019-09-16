Политика
Политика СегодняСША считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ, сообщают СМИ
Точность и масштаб атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии говорят о том, что они могут осуществляться не со стороны Ймена, а из Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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В США не сомневаются в причастности Ирана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
Комсомольская правда17:55
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
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Трамп пообещал ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты
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Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
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РИА Новости вчера в 01:44
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Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru вчера в 19:01
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Чемезов сообщил о возможном ребрендинге Superjet
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СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» дозвонился до помощницы Галустяна, однако комментировать ситуацию с отравлением артиста она отказалась.
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Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.
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Происшествия
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Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
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Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина
В главном бою вечера профессионального бокса, который прошел в Лас-Вегасе сегодня ночью, Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина единогласным решением судей.
Metaratings 03:02
Экономика
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Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
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Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
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В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
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Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
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Сотрудника Росгвардии убили за сделанное им замечание
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