Точность и масштаб атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии говорят о том, что они могут осуществляться не со стороны Ймена, а из Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ, сообщают СМИ

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