Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

РИА Новостивчера в 18:33

Госдеп назвал неуместным запрос Лондона на экстрадицию американки, сбившей подростка

ТАССвчера в 20:26

В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата

Российская газетавчера в 19:26

США отказали Лондону в экстрадиции жены американского дипломата

РБКвчера в 19:15

Госдеп ответил на требование Британии выдать виновную в ДТП американку

Известиявчера в 21:39

Вашингтон отказал Лондону в экстрадиции жены американского дипломата, подозреваемой в гибели британского подростка

Эхо Москвывчера в 22:31

США не отдают Британии беглую жену дипломата, убившую британца

Красная веснавчера в 19:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Политика

Иран признал, что сбил украинский самолет

Э Вести 02:37
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Происшествия

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК 04:51
Политика

В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС. В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.
РБК вчера в 14:39
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Здоровье

Врачи назвали опасные для мозга напитки

Как пишет ToDay News Ufa, сладкие соки, лимонады и даже квас представляют колоссальную угрозу для нормального функционирования нейронов мозга из-за высокого содержания глюкозы и сахарозы.
ToDay News Ufa 09 января в 17:42
Футбол

Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол

RT на русском 02:45
Политика

Признание Ирана подтвердило версию СБУ о ручном пуске ракеты по Boeing

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing.
News.ru 04:31
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Общество

Умер правивший 50 лет Оманом султан

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
РБК вчера в 19:31
Происшествия

В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

Российская газета 04:56
Футбол

Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин»

Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
RT на русском 04:54
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала 82-летнего Кончаловского с голым торсом

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом.
Народные новости 04:41
Общество

Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки

Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
РБК 02:09
Происшествия

СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

РИА Новости 05:11
Происшествия

Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области

Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
ТАСС 04:44
Политика

Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи

Twitter заблокировал официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он публиковал информацию на английском языке.
РИА Новости 04:19
Наука

Рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах подтвердились

МонаВиста 04:23
Футбол

«Барселона» навяжет футболистам особое правило

В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков.
Lenta.ru 03:54
Политика

Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
RT на русском 03:16
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру вчера в 15:00
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Газета.Ru 03:23
Политика

Иран передаст Франции черные ящики украинского Boeing

РБК 05:06
Происшествия

У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа

Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.
Известия 04:29
Кино

Новая эпоха «Звёздных войн» может начаться с видеоигры

Новая эпоха франшизы «Звёздные войны», возможно, начнётся с видеоигры, а не с фильма. Об этом сообщил портал Making Star Wars.
CyberSport.ru 03:13
Политика

Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе

Аргументы и Факты вчера в 19:35
Общество

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости вчера в 16:59
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Армия и оружие

Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани

Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 18:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное