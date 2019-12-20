Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
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США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

РИА Новости18:33

Госдеп назвал неуместным запрос Лондона на экстрадицию американки, сбившей подростка

ТАСС20:26

В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата

Российская газета19:26

США отказали Лондону в экстрадиции жены американского дипломата

РБК19:15

Госдеп ответил на требование Британии выдать виновную в ДТП американку

Известия21:39

Вашингтон отказал Лондону в экстрадиции жены американского дипломата, подозреваемой в гибели британского подростка

Эхо Москвы22:31

В США отреагировали на запрос Лондона на экстрадицию жены дипломата

РЕН ТВ20:44
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Политика

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Умер правивший 50 лет Оманом султан

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Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель

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Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
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В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
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Новый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

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ToDay News Ufa 08 января в 10:10
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Экономика

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

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Армия и оружие

Минобороны Японии направило эсминец и самолет на Ближний Восток

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Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий в аренде за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
Матч ТВ 19:06
Политика

Послание Президента России затронет вопросы доходов населения

15 января Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
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Второй пилот Fokker 100 BekAir пытался прервать взлет

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Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике

В мексиканском штате Коауила в городе Торреон ребенок устроил стрельбу в школе.
Газета.Ru 11:36
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На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
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Мировые цены на продукты стремительно растут

Согласно отчёту продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продукты питания в декабре прошлого года достигли максимальной отметки за последние 5 лет.
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В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса

В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
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Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе

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О правильном уходе за ушами рассказал врач-оториноларинголог

Российский врач-оториноларинголог рассказал, как правильно ухаживать за ушами и как правильно их чистить.
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Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые

Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
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На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для РФ

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Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
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Новым финдиректором «Нафтогаза» стал бывший вице-президент Shell

Новым финансовым директором украинского «Нафтогаза» стал Петрус ван Дрил, занимавший ранее высокие посты в британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell.
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