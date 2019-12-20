Политика
РИА НовостиСША считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
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Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Кино
Новый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Самая ранняя версия песни «Райские яблоки» певца Владимира Высоцкого была обнаружена в архиве народного артиста России Ивана Бортника.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Футбол
Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий в аренде за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
Политика
Послание Президента России затронет вопросы доходов населения
15 января Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
Происшествия
Второй пилот Fokker 100 BekAir пытался прервать взлет
Происшествия
Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике
В мексиканском штате Коауила в городе Торреон ребенок устроил стрельбу в школе.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Экономика
Мировые цены на продукты стремительно растут
Согласно отчёту продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продукты питания в декабре прошлого года достигли максимальной отметки за последние 5 лет.
Происшествия
В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса
В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Здоровье
О правильном уходе за ушами рассказал врач-оториноларинголог
Российский врач-оториноларинголог рассказал, как правильно ухаживать за ушами и как правильно их чистить.
Армия и оружие
Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для РФ
Kia в своем рекламном ролике рассказала про новый кроссовер Seltos, который уже скоро поступит в продажу.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Кино
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Экономика
Новым финдиректором «Нафтогаза» стал бывший вице-президент Shell
Новым финансовым директором украинского «Нафтогаза» стал Петрус ван Дрил, занимавший ранее высокие посты в британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell.