Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
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США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

РИА Новостивчера в 18:33

Госдеп назвал неуместным запрос Лондона на экстрадицию американки, сбившей подростка

ТАССвчера в 20:26

В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата

Российская газетавчера в 19:26

США отказали Лондону в экстрадиции жены американского дипломата

РБКвчера в 19:15

Госдеп ответил на требование Британии выдать виновную в ДТП американку

Известиявчера в 21:39

Вашингтон отказал Лондону в экстрадиции жены американского дипломата, подозреваемой в гибели британского подростка

Эхо Москвывчера в 22:31

США не отдают Британии беглую жену дипломата, убившую британца

Красная веснавчера в 19:28
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Политика

Черный ящик сбитого Boeing отправят для расшифровки во Францию

Sputnik Армения 03:39
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
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Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Кино

Новая эпоха «Звёздных войн» может начаться с видеоигры

Новая эпоха франшизы «Звёздные войны», возможно, начнётся с видеоигры, а не с фильма. Об этом сообщил портал Making Star Wars.
CyberSport.ru 03:13
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Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

РИА Новости 02:03
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Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru вчера в 09:48
Политика

В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский «Боинг»

Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
ТАСС 03:35
Общество

На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх

РИА Новости вчера в 20:04
Политика

Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:49
Энергетика

Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Невские Новости 09 января в 11:56
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском вчера в 11:18
Футбол

Адвокат подтвердил желание взять Кокорина в аренду в «Фейеноорд»

Metaratings вчера в 10:00
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

REGNUM 09 января в 23:20
Хоккей

Панарин назвал проблему российских хоккеистов

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.
РИА Новости 02:15
Политика

Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединённым Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
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58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике

58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике Поклонники остались в восторге от физической формы телеведущей.
Экспресс газета вчера в 23:44
Автоспорт

Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции

Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
МонаВиста вчера в 05:13
Кино

А что в кино? «Камуфляж и шпионаж», «Девушка в лабиринте» и другие новинки

RZN.info 09 января в 07:27
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee 09 января в 09:46
Армия и оружие

В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем

На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
KM.ru вчера в 07:30
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Политика

В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Пятый канал 00:45
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Политика

Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

В попытке государственного переворота в Сухуме принимали участие украинские граждане, назвавшие себя представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Вечерняя Москва вчера в 09:57
Общество

Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

ТАСС 01:01
Общество

Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки

Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
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Теннис

Александрова победила Рыбакину и выиграла турнир WTA в Шэньчжэне

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Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
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За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека

Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.
ГЛАС.RU 09 января в 08:14
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
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