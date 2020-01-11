Политика
РИА НовостиСША считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
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В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата
Российская газетавчера в 19:26
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Политика
Черный ящик сбитого Boeing отправят для расшифровки во Францию
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Кино
Новая эпоха «Звёздных войн» может начаться с видеоигры
Новая эпоха франшизы «Звёздные войны», возможно, начнётся с видеоигры, а не с фильма. Об этом сообщил портал Making Star Wars.
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Политика
В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский «Боинг»
Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
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На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх
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Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Энергетика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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Адвокат подтвердил желание взять Кокорина в аренду в «Фейеноорд»
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Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Хоккей
Панарин назвал проблему российских хоккеистов
Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.
Политика
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединённым Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике Поклонники остались в восторге от физической формы телеведущей.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
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А что в кино? «Камуфляж и шпионаж», «Девушка в лабиринте» и другие новинки
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Армия и оружие
В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем
На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Политика
В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
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Общество
Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки
Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
Теннис
Александрова победила Рыбакину и выиграла турнир WTA в Шэньчжэне
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Наука
За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека
Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.