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РИА НовостиСША считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
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В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата
Российская газетавчера в 19:26
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