США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Футбол Лодыгин покинул турецкий клуб «Газиантеп» Российский голкипер Юрий Лодыгин покинул турецкий «Газиантеп». Контракт с 29-летним вратарем был расторгнут по обоюдному согласию.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Футбол Суарес может перенести операцию из-за проблем с коленом В конце прошлого сезона Суарес уже перенес операцию на этом колене, получив травму в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Интернет Не всех пользователей Windows 10 заставят перейти на новый браузер В декабре в сети появилось сообщение, что Microsoft автоматически переведёт пользователей операционной системы Windows 10 на новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium.

Теннис Хачанов уступил Лайовичу в полуфинале ATP Cup Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Сербии Душану Лайовичу в первом матче полуфинального противостояния на АТР Cup.