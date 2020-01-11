Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
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США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

РИА Новостивчера в 18:33

Госдеп назвал неуместным запрос Лондона на экстрадицию американки, сбившей подростка

ТАССвчера в 20:26

В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата

Российская газетавчера в 19:26

США отказали Лондону в экстрадиции жены американского дипломата

РБКвчера в 19:15

Госдеп ответил на требование Британии выдать виновную в ДТП американку

Известиявчера в 21:39

Вашингтон отказал Лондону в экстрадиции жены американского дипломата, подозреваемой в гибели британского подростка

Эхо Москвывчера в 22:31

В США отреагировали на запрос Лондона на экстрадицию жены дипломата

РЕН ТВвчера в 20:44
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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки

В Народной милиции ЛНР заявили, что в минувшие сутки украинская армия дважды обстреляла самопровозглашенную республику.
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«Питтсбург» обыграл «Колорадо», на счету Малкина гол и передача

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Физики разобрались в сгибании спагетти во время приготовления

Физики из США продемонстрировали, каким образом спагетти становятся мягкими во время приготовления.
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Оззи Осборн выпустил совместную песню с Элтоном Джоном

Британские музыканты Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместную песню.
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На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

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HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

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Суарес может перенести операцию из-за проблем с коленом

В конце прошлого сезона Суарес уже перенес операцию на этом колене, получив травму в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
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Умер правивший 50 лет султан Омана

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США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», заявил американский президент Дональд Трамп.
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Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл

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Лукашенко не договорился с Россией по нефти

Глава государства заявил, что главной причиной разногласий с Россией является высокая цена нефти.
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Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной

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Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике

В мексиканском штате Коауила в городе Торреон ребенок устроил стрельбу в школе.
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Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:49
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