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Интерфакс
Интерфакс

Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США

"Недавние шаги, которые мы (власти Америки - ИФ) предприняли в отношении России - это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (России - ИФ), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом", - сказал Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс20:41
Подробнее о событии
Газета.Ru

Госдеп назвал «почти невозможным» прогресс в отношениях с Россией

Газета.Ru02:47
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США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией

РИА Новости21:39
Московский Комсомолец

Госдепартамент США заявил о невозможности прогресса в отношениях с РФ

Московский Комсомолецвчера в 15:56
Интерфакс

Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США

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Lenta.ru

США обвинили Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях

Lenta.ruвчера в 16:02
Коммерсантъ

Госдепартамент: прогресс в отношениях РФ и США почти невозможен

Коммерсантъ20:51
ТАСС

Госдеп заявил, что прогресс в отношениях с РФ практически невозможен

ТАССвчера в 15:30
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости18:11
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Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новостивчера в 13:21
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Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUMвчера в 13:34
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
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