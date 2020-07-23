Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
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Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
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"Недавние шаги, которые мы (власти Америки - ИФ) предприняли в отношении России - это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (России - ИФ), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом", - сказал Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.В источнике
С чего всё началось
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс20:41
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Госдепартамент США заявил о невозможности прогресса в отношениях с РФ
Московский Комсомолецвчера в 15:56