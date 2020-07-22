Прогресс в отношениях Вашингтона и Москвы практически невозможен из-за российской внешней политики, заявил на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией

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