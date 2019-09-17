Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией. Видеоролик был опубликован на канале одного из авторов проекта на YouTube.

США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Армия и оружие Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.

Происшествия Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.

Происшествия Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова "В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.

Кино Facebook запретил показ трейлеров «Маленьких чудовищ» Социальная сеть Facebook запретила на своих страницах, а также в дочернем Instagram показ трейлеров хоррора «Маленькие чудовища».

Политика План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции пока нет.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Общество Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил ТАСС, что примет участие в защите Устинова.

Политика Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.

Происшествия На серой ветке московского метро восстановили движение поездов Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Политика Рогозин предложил Турции использовать Байконур Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил Турцию совместно с Россией и Казахстаном использовать космодром Байконур.

Теннис Шарапова: Считаю своим домом США Теннисистка Мария Шарапова призналась: несмотря на то что большую часть своей жизни живёт в США, у неё остаётся российский паспорт.

Армия и оружие Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.

Здоровье Онищенко не согласился с прогнозом смертности от рака Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») назвал прогноз онколога Алексея Масчана о резком увеличении смертности от рака «шоковой атакой».

Фигурное катание Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.

Шоу-бизнес Критик Соседов вспомнил, как Пугачева отчитала Собчак за кулисами Как рассказал журналист, Собчак представляла гостей с шутками и иронией. К примеру, Киркорова объявила как «короля, который уже не тот».

Происшествия Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.

Общество Безопасным источником омега-3 являются водоросли Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.

Интернет Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию» Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.

Общество Роскачество рассказало, как правильно выбрать белое вино Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать белое вино. По их мнению, россиянам стоит присмотреться к отечественному вину.

Космос «Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии при испытаниях «Роскосмос» перенес сроки запуска совместной российско-европейской миссии «ExoMars-2020» после произошедшей в Швеции аварии при испытаниях европейской парашютной системы.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.