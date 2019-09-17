Армия и оружие
Вечерняя МоскваСША смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией. Видеоролик был опубликован на канале одного из авторов проекта на YouTube.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские ученые смоделировали последствия ядерной войны между Россией и США
Взгляд.рувчера в 13:25
Ученые смоделировали последствия «ограниченного» ядерного конфликта между Россией и НАТО
Naked Scienceвчера в 03:57
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:18, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:18, Вашингтон
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Политика
Армия США приведена в боевую готовность
АМИТЕЛ вчера в 20:46
Хоккей
Бурдасов заключил просмотровый контракт с «Эдмонтоном»
«Эдмонтон» объявил о подписании просмотрового контракта с российским форвардом Антоном Бурдасовым.
Sportbox.RU 12:44
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Шоу-бизнес
Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка
Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка. Об этом девушка написала эмоциональный пост в своем профиле Инстаграм.
OvideO.ru вчера в 09:04
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
РИА Новости 15:00
Политика
Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»
Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
ТАСС 14:01
Происшествия
В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM 09:28
Происшествия
В общежитии под Челябинском произошел хлопок, похожий на гранату
В общежитии Златоуста под Челябинском сдетонировал похожий на гранату предмет.
Газета.Ru 12:59
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
RT на русском 12:44
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру 16 сентября в 16:03
Происшествия
Напавший на людей в Крыму волк был болен бешенством
РИА Новости 02:12
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 12:55
Политика
В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II
МИД России выразили благодарность американским властям за помощь в возвращении ценных исторических документов императора Николая II.
Газета.Ru 14:54
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 16 сентября в 13:58
Общество
Rambler Group подала иск к «Одноклассникам»
ООО «Рамблер интернет холдинг», входящий в Rambler Group, подало в Мосгорсуд иск против ООО «Мэйл.ру Груп» (структура Mail.ru Group) о защите авторских и смежных прав в интернете.
ФедералПресс 08:20
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Армия и оружие
Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби
Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
РИА Новости 13:41
Политика
Посол США в Украине призвал усилить санкционное давление на Россию
Дипломат отметил, что на сегодняшний день имеется возможность применить против Москвы секторальные санкции в оборонной, энергетической, и финансовой сфере.
ГЛАС.RU 10:22
Наука
Российское приложение поможет водителям с безопасностью на дороге
Портал Поиск вчера в 05:37