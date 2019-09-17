Армия и оружие
Вечерняя МоскваСША смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией. Видеоролик был опубликован на канале одного из авторов проекта на YouTube.
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Американские ученые смоделировали последствия ядерной войны между Россией и США
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Ученые смоделировали последствия «ограниченного» ядерного конфликта между Россией и НАТО
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:51, Вашингтон
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:51, Вашингтон
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