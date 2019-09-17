Армия и оружие

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСША смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией. Видеоролик был опубликован на канале одного из авторов проекта на YouTube.
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Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США

Известиявчера в 13:49

Видео со сценарием ядерной войны России и НАТО опубликовал американский ученый

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Царьград06:31

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Вечерняя Москва14:36

Видео: в США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

РЕН ТВвчера в 12:34

Ученые смоделировали последствия «ограниченного» ядерного конфликта между Россией и НАТО

Naked Scienceвчера в 03:57
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:51, Вашингтон

В Европе смоделировали «локальный» ядерный конфликт с Россией. Видео

Вести.UZ06:50
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:51, Вашингтон
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Зеленский провел телефонные переговоры с Пенсом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
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