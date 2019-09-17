Армия и оружие

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСША смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией. Видеоролик был опубликован на канале одного из авторов проекта на YouTube.
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Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США

Известиявчера в 13:49

90 миллионов погибнут или покалечатся в первые же часы: Американские учёные смоделировали войну США и России

Царьград06:31

Американские ученые смоделировали последствия ядерной войны между Россией и США

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Видео со сценарием ядерной войны России и НАТО опубликовал американский ученый

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РЕН ТВвчера в 12:34

Ученые смоделировали последствия «ограниченного» ядерного конфликта между Россией и НАТО

Naked Scienceвчера в 03:57

Последствия «ограниченной ядерной войны» показали на видео

Ридус16 сентября в 20:47
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В Европе смоделировали «локальный» ядерный конфликт с Россией. Видео

Вести.UZ06:50
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о кропотливой работе, которая ожидается перед переговорами России, ЕС и Украины по газу.
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Отмечается, что полицейского удалось задержать во дворах после того, как он попытался сбежать.
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Полиция обнаружила оружие у угрожавшего взорвать мост в Киеве

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Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

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