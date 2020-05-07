Политика

Lenta.ruLenta.ruСША смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области. Соответствующий пример моделирования, выполненного в симуляторе NukeMap, показало американское издание We Are The Mighty.
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Эксперт исключил возможность термоядерного удара по Москве

Известия10:04

Эксперт прокомментировал моделирование ядерного взрыва над Москвой

РИА Новости10:49

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ruвчера в 17:12

Совфед прокомментировал статью о последствиях «ядерного взрыва над Москвой»

Московский Комсомолец09:37

СМИ США смоделировало сброс термоядерной бомбы на Москву

Газета.Ru07:14

СМИ в США на примере Москвы показало эффект применения термоядерной бомбы

РБК01:27

Шерин предложил ответ на «взрыв» американской термоядерной бомбы над Москвой

ФАН08:29
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Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Автоновости дня 05 мая в 13:55
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
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Общество

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
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Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
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Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

РИА Новости 07:29
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Космос

Создание спутника «Ангосат-2» перешло к разработчику «Глонассов»

Спутник связи «Ангосат-1» позже был признан неработоспособным, Роскосмос предложил изготовить спутник «Ангосат-2», который по своим техническим возможностям будет превосходить потерянный первый спутник.
Взгляд.ру 11:18
Космос

Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В»

Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль.
OAnews 05 мая в 11:15
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
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Происшествия

В Липецке BMW врезался в дерево и загорелся с водителем

Сегодня, 7 мая в четыре часа утра водитель на BMW у железнодорожного вокзала на полном ходу врезался в столб.
Kursk.com 02:48
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Общество

Рудковская заявила о прекращении отношений с изданием StarHit

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что больше не сотрудничает с изданием StarHit.
Москва 24 10:37
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Шоу-бизнес

Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения

Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
SM News 10:13
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

REGNUM 04:28
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Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
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Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
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Шоу-бизнес

У Марии Иваковой выявили коронавирус

РЕН ТВ 13:12
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность подписания президентом России Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе из самоизоляции.
Комсомольская правда 13:15
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
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Политика

Украинских боксеров Усика и Ломаченко включили в базу «Миротворца»

Боксеров обвиняют в "отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией и называют противниками независимости украинского православия от контроля России".
РИА Новости 11:08
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Экономика

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.
Интерфакс 13:21
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
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Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
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Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Федеральная служба безопасности предъявила новое обвинение экс-главе СУ СК по Волгоградской области Михаилу Музраеву.
Газета.Ru вчера в 18:27
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv вчера в 01:02
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Общество

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56
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Происшествия

В Татарстане найден мертвым глава исполкома Сармановского района

Сегодня днем в лесопосадке близ Сарманово было найдено тело руководителя исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева.
Реальное время 13:10
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
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