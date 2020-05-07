Политика
Lenta.ruСША смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области. Соответствующий пример моделирования, выполненного в симуляторе NukeMap, показало американское издание We Are The Mighty.
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Совфед прокомментировал статью о последствиях «ядерного взрыва над Москвой»
Московский Комсомолец09:37
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Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Автоновости дня 05 мая в 13:55
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
Общество
С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
РИА Новости 07:29
Космос
Создание спутника «Ангосат-2» перешло к разработчику «Глонассов»
Спутник связи «Ангосат-1» позже был признан неработоспособным, Роскосмос предложил изготовить спутник «Ангосат-2», который по своим техническим возможностям будет превосходить потерянный первый спутник.
Взгляд.ру 11:18
Космос
Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В»
Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль.
OAnews 05 мая в 11:15
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Происшествия
В Липецке BMW врезался в дерево и загорелся с водителем
Сегодня, 7 мая в четыре часа утра водитель на BMW у железнодорожного вокзала на полном ходу врезался в столб.
Kursk.com 02:48
Общество
Рудковская заявила о прекращении отношений с изданием StarHit
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что больше не сотрудничает с изданием StarHit.
Москва 24 10:37
Шоу-бизнес
Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения
Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
SM News 10:13
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность подписания президентом России Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе из самоизоляции.
Комсомольская правда 13:15
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
Политика
Украинских боксеров Усика и Ломаченко включили в базу «Миротворца»
Боксеров обвиняют в "отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией и называют противниками независимости украинского православия от контроля России".
РИА Новости 11:08
Экономика
Пивовары попросили включить их в список системообразующих
Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.
Интерфакс 13:21
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Федеральная служба безопасности предъявила новое обвинение экс-главе СУ СК по Волгоградской области Михаилу Музраеву.
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv вчера в 01:02
Общество
Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве
После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56
Происшествия
В Татарстане найден мертвым глава исполкома Сармановского района
Сегодня днем в лесопосадке близ Сарманово было найдено тело руководителя исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева.
Реальное время 13:10
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18