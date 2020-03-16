Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 16 марта. Ставку снизили в диапазоне от нуля до 0.25%.

Происшествия В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус «По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».

Политика Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.

Общество Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса «С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.

Политика Путин назвал плюсы и минусы санкций О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.

Общество Бизнесмен Дмитрий Мазепин сдал тест на коронавирус Совладелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин по своей инициативе сдал тест на коронавирус, «несмотря на отсутствие симптомов», сообщил Forbes представитель компании.

Политика Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.

Экономика РСТ предупредил операторов о вероятности остановки продаж туров Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией продажа туров через российские турагентства может практически полностью остановиться в течение рабочей недели.

Здоровье В Тюмени выявлен первый случай заражения коронавирусом Мужчина вернулся из поездки в Швейцарию и на Карибские острова Первый случай заражения вирусом COVID-19 зафиксирован в Тюмени.