Коронавирус
ИзвестияСША снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 16 марта. Ставку снизили в диапазоне от нуля до 0.25%.
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Финансы
Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля
Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%).
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В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
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Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Политика
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Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
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Экономика
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Кино
Фильм «Бладшот» возглавил российский прокат в выходные
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Шварценеггер озвучит новую видеоигру о Хищнике
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Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Общество
Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса
Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Культура
Медведева выступит в образе Сейлор Мун в Японии. Отменять представление не планируют
Организаторы не планируют отменять шоу в Японии, главную роль в котором исполняет российская фигуристка Евгения Медведева в образе Сейлор Мун.
Хоккей
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Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Политика
Путин назвал плюсы и минусы санкций
О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Армия и оружие
Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой
Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
Общество
Воронежские школы досрочно отправили на каникулы из-за коронавируса
Учащиеся школ областного центра уйдут на каникулы на неделю раньше. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта
Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Футбол
Бегович: «Вирус очень сильно ударил по Италии»
Вирус очень сильно ударил по Италии.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Общество
ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса. Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.
Общество
Бизнесмен Дмитрий Мазепин сдал тест на коронавирус
Совладелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин по своей инициативе сдал тест на коронавирус, «несмотря на отсутствие симптомов», сообщил Forbes представитель компании.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Общество
«Газпром» остановил «Силу Сибири»
Происшествия
В Твери возбуждены дела после пропажи двух подростков
Экономика
РСТ предупредил операторов о вероятности остановки продаж туров
Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией продажа туров через российские турагентства может практически полностью остановиться в течение рабочей недели.
Здоровье
В Тюмени выявлен первый случай заражения коронавирусом
Мужчина вернулся из поездки в Швейцарию и на Карибские острова Первый случай заражения вирусом COVID-19 зафиксирован в Тюмени.
Музыка
В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»
У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Политика
В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных
В России могут появиться новые основания для увольнения военных из армии.