Коронавирус

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Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 16 марта. Ставку снизили в диапазоне от нуля до 0.25%.
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Почему ФРС снизила ставку до нуля

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ФРС снизила ставку почти до нуля. Что это значит для инвестора

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Трамп приветствует снижение ключевой ставки в США

RT на русскомвчера в 19:13

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РИА Новостивчера в 18:11
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Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля

Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%).
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В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
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Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
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Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом

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Фильм «Бладшот» возглавил российский прокат в выходные

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Шварценеггер озвучит новую видеоигру о Хищнике

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Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
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Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:41
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Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
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Медведева выступит в образе Сейлор Мун в Японии. Отменять представление не планируют

Организаторы не планируют отменять шоу в Японии, главную роль в котором исполняет российская фигуристка Евгения Медведева в образе Сейлор Мун.
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«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
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Путин назвал плюсы и минусы санкций

О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
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Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой

Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
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Учащиеся школ областного центра уйдут на каникулы на неделю раньше. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта

Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
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Вирус очень сильно ударил по Италии.
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57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
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ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса. Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.
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Бизнесмен Дмитрий Мазепин сдал тест на коронавирус

Совладелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин по своей инициативе сдал тест на коронавирус, «несмотря на отсутствие симптомов», сообщил Forbes представитель компании.
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Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

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Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией продажа туров через российские турагентства может практически полностью остановиться в течение рабочей недели.
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В Тюмени выявлен первый случай заражения коронавирусом

Мужчина вернулся из поездки в Швейцарию и на Карибские острова Первый случай заражения вирусом COVID-19 зафиксирован в Тюмени.
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В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
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Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 14:44
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В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных

В России могут появиться новые основания для увольнения военных из армии.
РИА Новости 05:26
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