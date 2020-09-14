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Neftegaz.ru
Neftegaz.ru

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.В источнике
С чего всё началось
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Сжиженный газ отступил из Европы

Американские производители снизили поставки Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года.
Коммерсантъвчера в 18:37
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REGNUM

СМИ: поставки газа из США в Европу резко просели. Даже штрафы выгоднее

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Московский Комсомолец

Поставки американского газа в страны ЕС рухнули

Московский Комсомолецвчера в 12:54
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Сжиженный газ отступил из Европы

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Поставки американского газа в Европу рухнули

РИА Новостивчера в 12:20
News.ru

Рухнули поставки сжиженного газа из США в Европу

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Lenta.ru

Поставки американского газа в Европу рухнули

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Президент Украины Владимир Зеленский осудил «нападение» на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и ожидает поступления большего количества информации об этом инциденте, передает «Интерфакс-Украина».
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